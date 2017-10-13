Виейра: «Возглавить сборную США? Есть множество кандидатов достойнее меня»

Известный в прошлом футболист, а ныне наставник «Нью-Йорк Сити» Патрик Виейра прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную США после отставки Брюса Арены:

«Эти разговоры мне льстят, но я не готов. Думаю, что когда возглавляешь сборную, важно знать лигу, знать игроков, понимать систему и как она работает. Нужен опыт. Есть множество кандидатов достойнее меня.

Я не понимаю, зачем люди об этом говорят и о чем они при этом думают. Но одно скажу вам наверняка — я совсем неподходящий человек».

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