Гвардиола - тренер месяца Премьер-Лиги в сентябре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сентября в английской Премьер-Лиге.

В прошлом месяце «горожане» выиграли все 4 матча чемпионата Англии: против «Ливерпуля» (5:0), «Уотфорда» (6:0), «Кристал Пэлас» (5:0) и «Челси» (1:0), забив при этом 17 мячей и не пропустив ни разу.

В результате голосования Гвардиола опередил следующих наставников: Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»), Арсен Венгер («Арсенал») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Congratulations to @ManCity's Pep Guardiola on winning September's Barclays Manager of the Month Award. What a month for the Citizens. pic.twitter.com/YFbEJE40KW — Barclays Football (@BarclaysFooty) 13 октября 2017 г.

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