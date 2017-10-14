За дерби «Милана» и «Интера» будут следить по всему Китаю

Миланское дерби станет не только долгожданной встречей двух исторических соперников, но и противостоянием китайских владельцев «Милана» и «Интера». Флаги обеих команд развешены по всей центральной аллее миланского Чайна-таун, но матч также привлек внимание многих жителей Пекина и других городов Китая, сообщает пресса.

В пятницу представители «Милана» приступили к работе с китайскими бизнес-партнерами.

«В Китае громадное количество футбольных фанатов, а это огромный потенциал для „Милана“ и профессионального футбола в Китае. С воскресенья мы готовимся стартовать мероприятия с нашими фан-клубами в Пекине.

С нетерпением ждем возможности привлечь как можно больше китайских партнеров, которые помогут нам в нашем путешествии назад — к славе!» - отметил коммерческий директор «Милана» Лоренцо Джорджетти.

Наставник «Зенита» Роберто Манчини ожидает увидеть оба миланских клуба в Лиге чемпионов.

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