Манчини: «„Милан“ и „Интер“ попадут в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил мнение о предстоящем матче чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером».

«Я не хочу делать прогнозы, но надеюсь, что „Интер“ хорошо проведет матч. Он здорово начал сезон, поскольку команда более сыгранная, игроки хорошо знают друг друга. А „россонери“ требуется время, но они отлично поработали на трансферном рынке. Пока „Милан“ расплачивается за большие перестановки минувшим летом. Но я думаю, что оба миланских клуба попадут в Лигу чемпионов».

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