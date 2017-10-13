«Ливерпуль» назвал одну из трибун в честь Далглиша

В пятницу одна из трибун «Энфилда» была названа в честь легендарного футболиста и тренера «Ливерпуля» Кенни Далглиша. На мероприятии побывали выдающиеся для английского футбола специалисты — Бобби Чарльтон и Алекс Фергюсон, а Далглиш произнес речь для всех присутствующих:

«Я чрезвычайно горд, что „Ливерпуль“ решил почтить мое имя таким способом. Этот клуб так много для меня значит, и не только для меня, но и для бесчисленного количества людей, которые внесли свой вклад. Футболисты — своими способностями, болельщики — своей страстью, а руководство и администрация — своей преданностью.

Если кто-то считает, что я сыграл скромную роль в успехах, которыми мы наслаждались в течение долгих лет, для меня это награда сама по себе. Я считаю, что ни один конкретный человек не был и никогда не будет важнее всего клуба.

Я просто надеюсь, что люди на трибуне, названной в мою честь, получат столько же удовольствия от игры „Ливерпуля“, сколько я получил удовольствия, играя ради них».

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