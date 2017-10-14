ПСЖ сыграет с «Дижоном» без Кавани, Тиаго Силвы и Верратти

Сразу несколько игроков основного состава «Пари Сен-Жермен» пропустят выездной матч 9-го тура Лиги 1 против «Дижона», информирует источник. Отмечается, что из-за травмы в поединке не сможет принять участие капитан ПСЖ Тиаго Силва, а также восстанавливающийся после повреждения хавбек Марко Верратти. Форварду Эдинсону Кавани предоставили отдых после матчей за сборную Уругвая.

Команде также не смогут помочь Лайвен Курзава и Тиаго Мотта. Оба футболиста испытывают проблемы с коленом.

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