«Милан» начнет сотрудничать с Puma после разрыва контракта с Adidas

По информации итальянской прессы, «Милан» нашел себе нового производителя спортивной экипировки. «Россонери» практически согласовали соглашение с компанией Puma. Договор вступит в силу 1 июля, когда у итальянского клуба подойдет к концу срок контракта с Adidas.

Отмечается, что «Милан» будет получать от Puma всего 10-15 млн евро в год, тогда как, к примеру, Adidas платит «Манчестер Юнайтед» 85 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Adidas в одностороннем порядке намерен разорвать контракт с «красно-черными». Компания сотрудничала с «Миланом» с 1998 года.

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