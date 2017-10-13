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«Лион» вырвал победу в концовке матча с «Монако»

сегодня, 23:41
ЛионЛион3 : 2МонакоМонакоМатч завершен

«Лион» дома одержал победу над «Монако» в матче 9-го тура чемпионата Франции.

Лион, стадион «Стад де Люмьер»

«Лион» - Монако» 3:2 (2:2)
Голы: Мариано 11, Фекир 23, Фекир 90+4 - Лопеш 17, Траоре 34.

«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Янга-Мбива, Диакаби, Менди, Тузар, Ндомбеле (Маолида 80), Траоре (Депай 60), Ауар, Фекир, Диас.
Главный тренер: Бруно Женезио.

«Монако»: Субашич, Туре, Жемерсон, Конголо, Глик, Моутинью, Лемар, Лопеш, Траоре (Тилеманс 80), Кейта, Меите.
Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждения: Фекир 45, Янга-Мбива 48, Антони Лопеш 52, Траоре 55, Диакаби 68.

Судья: Бенуа Бастьен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
киэнджин ответил 95-shishani-95
сегодня в 23:56
95-shishani-95:
Реал продал Мариано и Мората! Оба забивают за свои новые клубы! Реал оставил Бензему, Бэйла, и вернули Майораля! Они не могут никак норм забить!
Вот и я про то = купите нам Роналду!
Шишанутый
сегодня в 23:52
С красивой победой болелщиков Лиона! Молодцы! Фекир крут. Будущая звезда футбола!
95-shishani-95
сегодня в 23:50
Реал продал Мариано и Мората! Оба забивают за свои новые клубы!
Реал оставил Бензему, Бэйла, и вернули Майораля! Они не могут никак норм забить!
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