«Лион» вырвал победу в концовке матча с «Монако»

«Лион» дома одержал победу над «Монако» в матче 9-го тура чемпионата Франции.
Лион, стадион «Стад де Люмьер»
«Лион» - Монако» 3:2 (2:2)
Голы: Мариано 11, Фекир 23, Фекир 90+4 - Лопеш 17, Траоре 34.
«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Янга-Мбива, Диакаби, Менди, Тузар, Ндомбеле (Маолида 80), Траоре (Депай 60), Ауар, Фекир, Диас.
Главный тренер: Бруно Женезио.
«Монако»: Субашич, Туре, Жемерсон, Конголо, Глик, Моутинью, Лемар, Лопеш, Траоре (Тилеманс 80), Кейта, Меите.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Фекир 45, Янга-Мбива 48, Антони Лопеш 52, Траоре 55, Диакаби 68.
Судья: Бенуа Бастьен.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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