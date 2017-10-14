Конте: «У „Челси“ только один выход - работать, работать и еще раз работать»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте пообщался с журналистами после поражения от «Кристал Пэлас» в матче 8-го тура АПЛ (1:2).

«У нас не было трех ключевых футболистов, так что играть было непросто. Команда очень плохо начала матч, да и в целом это был плохой день. Нужно разобраться в ситуации, найти решение проблемы и не смотреть на травмы.

Нужно идти от матча к матчу. Безусловно, этот сезон будет очень трудным во всех аспектах, но единственный выход для „Челси“ в данной ситуации - работать, работать и еще раз работать. По крайней мере я другого решения не вижу».

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