Гвардиола: «Это лучшая игра „Манчестер Сити“ при мне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги матча 8-го тура АПЛ против «Сток Сити» (7:2).

«Я рад победе. Нам нужно было сыграть внимательно после перерыва на матчи сборных и сделать старт успешным. Команда не теряла мяч в простых ситуациях, она играла очень быстро и легко, поэтому я очень доволен. Это лучшая игра „Сити“ при мне.

Если говорить о персоналиях, то Де Брюйне был сегодня очень активен, он один из лучших игроков мира на данный момент. Агуэро был не готов на 100 %, поэтому я дал игровое время Бернарду Силве, Гюндогану и Туре. Все наши футболисты заслуживают игровых минут».

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