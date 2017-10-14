Моуриньо: «Хотели заработать три очка в игре с „Ливерпулем“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (0:0).

«Мы хотели заработать три очка, но „Ливерпуль“ не дал нам этого сделать. Соперник переиграл нас в центре поля. Возможно, кто-то скажет, что мы большую часть игры оборонялись. Но ведь мы играли на выезде с хорошим соперником», - сказал Моуриньо.

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