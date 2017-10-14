Моуриньо: «Хотели заработать три очка в игре с „Ливерпулем“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (0:0).
«Мы хотели заработать три очка, но „Ливерпуль“ не дал нам этого сделать. Соперник переиграл нас в центре поля. Возможно, кто-то скажет, что мы большую часть игры оборонялись. Но ведь мы играли на выезде с хорошим соперником», - сказал Моуриньо.
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Маур хоть бы не считал, что вокруг одни идиоты.
Приехали за ничью цепляться - получили её. Считай, своего добились.
Маур хоть бы не считал, что вокруг одни идиоты.
Приехали за ничью цепляться - получили её. Считай, своего добились.
Надо быть агрессивнее, особенно когда Ливерпулю на халяву забивают все кому не лень.
Надо быть агрессивнее, особенно когда Ливерпулю на халяву забивают все кому не лень.