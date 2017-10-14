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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Тоттенхэм 1:0 Борнмут
17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 85’ Уотфорд 1:1 Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Идет второй тайм, 86’ Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 Матч завершен Ювентус 1:2 Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
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14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
19:00 Матч завершен Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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Почеттино: «„Тоттенхэм“ сыграл не отлично, но хорошо»

сегодня, 20:17
ТоттенхэмТоттенхэм1 : 0БорнмутБорнмутМатч завершен

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 8-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:0).

«Команда сыграла хорошо. Нам было трудно найти свободные зоны. В первом тайме „Тоттенхэм“ много владел мячом, но так и не смог пройти защитные редуты соперника. Во второй половине дело пошло лучше, однако нам всегда тяжело, если мы не можем забить второй мяч. Это была не отличная игра, но хорошая, её хватило, чтобы взять три очка. 

Первая победа на „Уэмбли“? Я рад победе, но вы не можете не спросить о „Уэмбли“!»

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Все комментарии
DXTK
сегодня в 20:22
какая разница 3 очка это главное. а что лучше весь матч бестолково атаковать и не забить вообще, лучше как нибудь запихнуть и радоваться победе.
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