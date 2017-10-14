Почеттино: «„Тоттенхэм“ сыграл не отлично, но хорошо»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 8-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:0).

«Команда сыграла хорошо. Нам было трудно найти свободные зоны. В первом тайме „Тоттенхэм“ много владел мячом, но так и не смог пройти защитные редуты соперника. Во второй половине дело пошло лучше, однако нам всегда тяжело, если мы не можем забить второй мяч. Это была не отличная игра, но хорошая, её хватило, чтобы взять три очка.

Первая победа на „Уэмбли“? Я рад победе, но вы не можете не спросить о „Уэмбли“!»

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