Бакайоко: «Макелеле для меня - пример для подражания»

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко рассказал, что он прислушивается к советам известного в прошлом игрока Клода Макелеле, который в свое время пять лет выступал за «синих». В «Монако» французы пересекались - Бакайоко там был в качестве игрока, а Макелеле занимал пост технического директора.

«В „Монако“ Клод сразу сказал, что верит в меня и рассчитывает на мой прогресс. Он дал мне много ценных советов. Именно Макелеле для меня является примером для подражания».

Макелеле на данный момент работает тренером в «Суонси».

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