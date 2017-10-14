Менье: «Теперь Неймар, Кавани и Мбаппе должны бояться за свое место в основе!»

Защитник ПСЖ Томас Менье, отметившийся дублем в последнем матче с «Дижоном» (2:1), пошутил, что теперь он составит серьезную конкуренцию звездным нападающим парижан.

«Теперь Неймар, Кавани и Мбаппе должны бояться за свое место в основе!

Я чувствую себя хорошо как в сборной, так и в клубе. Оба тренера мне доверяют, предоставляют свободу, так что у меня иногда получается забивать. Мне нравится атаковать. Сегодня я был вознагражден за свою хорошую работу».

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