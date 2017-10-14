Шакира: «Пике предан „Барселоне“, его не купить ни за какие деньги»

Шакира, жена защитника «Барселоны» Жерара Пике, уверена, что её муж будет играть в каталонском клубе до конца карьеры и полностью предан ему.

«Пике прочно повязан с „Барселоной“, он символ этой команды. Трудно найти другого такого футболиста, потому что большинство игроков, подобно наемникам, меняют команды, но сердце Пике бьется в „Барселоне“. Думаю, он один из немногих футболистов, который родился и вырос на идеологии „Барселоны“, полностью впитав её. Жерара не купишь ни за какие деньги».

Ранее Пике проголосовал на референдуме за независимость Каталонии.

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