Бердыев: «Слава богу, что выдержали»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол» дал понять, что доволен тем, что его команде удалось удержать победу в матче 13-го тура РФПЛ с «Ростовом», несмотря на финишный натиск соперника:

«У нас два равных вратаря, и думаю, что тот период, когда Сослан входил в команду, был необходим для адаптации. Сейчас он в неплохой форме, поэтому играет.

Безусловно, погода отпечаток произвела, но мне бы хотелось в первую очередь ребят поздравить. Все-таки когда-то нам тоже должно было повезти. В конце у „Ростова“ штурм был достаточно серьезный, и, слава богу, что выдержали.

Гол М'Вила? Он оказался там, где и должен был быть».

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