Геркус: «Поражение от „Уфы“ требует внимательного анализа и работы над ошибками»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1).
«Игра была непростой. „Уфа“ всегда была неудобной командой. Особенно на своем поле. Много фолит, старается выходить на прессинг в чужой половине поля и играет в организованный, закрытый футбол.
Наши ребята сегодня много боролись и упорно работали на поле в течение всего времени. К сожалению, допустили потерю концентрации, что и привело к голу. Поражение требует внимательного анализа и работы над ошибками. Верим в команду!» - написал Геркус на своей странице в Инстаграме.
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Поражение Локомотива на их совести!
Виталий Денисов привёз Локомотиву гол!
Виталий часто партачит и уже ранее, НЕОДНОКРАТНО, пропускает игроков и не успевает за ними!
Кто его ставил на игру???
Его на замену надо выпускать и то, в концовке.
58-я мин. пеналь 100% в ворота Локомотива.
Игорь Денисов сбивает Игбуна в своей штрафной, но Сухой не ставит!
Но потом, благодаря второму Денисову, Игбун забивает!
Игбун лучший в составе Уфы, а оба Денисова ПРОВАЛИЛИ игру и помогли Локомотиву ПРОИГРАТЬ!
Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет.
Он в сборной России НЕ НУЖЕН!!!
И. Денисова, всё время, сватают и НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову.
А зачем Черчесову игрок, который плохо играет за клуб Локомотив.
Вот и в этой игре И. Денисов плохо играл и помог Локомотиву ПРОИГРАТЬ.
Поздравляем Уфу с победой, а Локомотив не горюй!
Разберитесь с денисовыми - почему они БЕЗОБРАЗНО играли в этом матче и помогли Локомотиву ПРОИГРАТЬ!!!
Поражение Локомотива на их совести!
Виталий Денисов привёз Локомотиву гол!
Виталий часто партачит и уже ранее, НЕОДНОКРАТНО, пропускает игроков и не успевает за ними!
Кто его ставил на игру???
Его на замену надо выпускать и то, в концовке.
58-я мин. пеналь 100% в ворота Локомотива.
Игорь Денисов сбивает Игбуна в своей штрафной, но Сухой не ставит!
Но потом, благодаря второму Денисову, Игбун забивает!
Игбун лучший в составе Уфы, а оба Денисова ПРОВАЛИЛИ игру и помогли Локомотиву ПРОИГРАТЬ!
Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет.
Он в сборной России НЕ НУЖЕН!!!
И. Денисова, всё время, сватают и НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову.
А зачем Черчесову игрок, который плохо играет за клуб Локомотив.
Вот и в этой игре И. Денисов плохо играл и помог Локомотиву ПРОИГРАТЬ.
Поздравляем Уфу с победой, а Локомотив не горюй!
Разберитесь с денисовыми - почему они БЕЗОБРАЗНО играли в этом матче и помогли Локомотиву ПРОИГРАТЬ!!!
Требует размышления...
Требует размышления...