Геркус: «Поражение от „Уфы“ требует внимательного анализа и работы над ошибками»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1).

«Игра была непростой. „Уфа“ всегда была неудобной командой. Особенно на своем поле. Много фолит, старается выходить на прессинг в чужой половине поля и играет в организованный, закрытый футбол.

Наши ребята сегодня много боролись и упорно работали на поле в течение всего времени. К сожалению, допустили потерю концентрации, что и привело к голу. Поражение требует внимательного анализа и работы над ошибками. Верим в команду!» - написал Геркус на своей странице в Инстаграме.

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