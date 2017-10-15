Гол М'Вила принёс «Рубину» победу над «Ростовом»

В поединке 13-го тура РФПЛ «Рубин» ны выезде обыграл «Ростов».
Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2»
«Ростов» – «Рубин» – 0:1 (0:0)
Голы: М'Вила 67.
Нереализованный пенальти: Майер 45 (вратарь).
«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Макеев, Могилевец, Байрамян, Майер, Думбия (Ионов 83), Дядюн (Бухаров 77), Шомуродов (Калачев 72).
Главный тренер: Леонид Кучук.
«Рубин»: Джанаев, Сигурдссон (Сорокин 73), Навас, Гранат, Набиуллин, Лестьенн (Азмун 61), Оздоев, Карадениз (Камболов 76), М'Вила, Канунников, Кудряшов.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
Предупреждения: Гранат 44, Дядюн 57, Набиуллин 59, Сигурдссон 70, Ионов 85.
Судья: Алексей Еськов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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