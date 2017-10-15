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16:30 Матч завершен Ростов 0:1 Рубин
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Гол М'Вила принёс «Рубину» победу над «Ростовом»

сегодня, 18:26
РостовРостов0 : 1РубинРубинМатч завершен

В поединке 13-го тура РФПЛ «Рубин» ны выезде обыграл «Ростов».

Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2» 

«Ростов» – «Рубин» – 0:1 (0:0)
Голы: М'Вила 67.
Нереализованный пенальти: Майер 45 (вратарь).

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Макеев, Могилевец, Байрамян, Майер, Думбия (Ионов 83), Дядюн (Бухаров 77), Шомуродов (Калачев 72).
Главный тренер: Леонид Кучук.

«Рубин»: Джанаев, Сигурдссон (Сорокин 73), Навас, Гранат, Набиуллин, Лестьенн (Азмун 61), Оздоев, Карадениз (Камболов 76), М'Вила, Канунников, Кудряшов.
Главный тренер: Курбан Бердыев.

Предупреждения: Гранат 44, Дядюн 57, Набиуллин 59, Сигурдссон 70, Ионов 85.

Судья: Алексей Еськов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Алексстелс
сегодня в 18:28
Два клуба,которым симпатизирую.
Байкал Иркутск
сегодня в 18:28
Экс мужики показали настоящий "автобус!
Воин666
сегодня в 18:27
4 поражения подряд, правильной дорогой идут.
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