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Сёмин: «Игра была до ошибки, и „Локомотив“ её допустил»

сегодня, 16:18
УфаУфа1 : 0ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Наставник «Локомотива» Юрий Семин в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1) в поединке 13-го тура чемпионата России.

«Игра была очень сложная. У „Уфы“ тоже практически ударов не было, игра была в середине поля, много было единоборств, и игра была до ошибки. Мы её допустили — мы её и проиграли».

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Все комментарии
Онопконь ответил veretennikoff-gud
сегодня в 16:42
veretennikoff-gud:
Помниться Сёмин переживал что в одном из матчей этого сезона его засудили, сегодня про судий не хочет ничего сказать? Наверно тогда и ударов в створ ворот Гильерме было бы больше и счет был более крупным в пользу Уфы. Короче, своя рубашка ближе к телу, как судья против вас, мы орем. как в пользу вас, то молчим в тряпочку!
    veretennikoff-gud
    сегодня в 16:38
    Помниться Сёмин переживал что в одном из матчей этого сезона его засудили, сегодня про судий не хочет ничего сказать? Наверно тогда и ударов в створ ворот Гильерме было бы больше и счет был более крупным в пользу Уфы.
    Короче, своя рубашка ближе к телу, как судья против вас, мы орем. как в пользу вас, то молчим в тряпочку!
    нечитайло
    сегодня в 16:32
    кто ошибается тот летит
    drug01
    сегодня в 16:31
    СПАСИБО УФЕ что сорвали стоп кран. ...
    Petr Makovenko
    сегодня в 16:24
    2 место совсем рядом! Уфа наиграла нам 4 очка. И это хорошо!
    ЦСКА Чемпион!
    Шуnя771
    сегодня в 16:21
    "По тундре, по железной дороге
    Мчится скорый......"
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