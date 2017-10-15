Сёмин: «Игра была до ошибки, и „Локомотив“ её допустил»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1) в поединке 13-го тура чемпионата России.
«Игра была очень сложная. У „Уфы“ тоже практически ударов не было, игра была в середине поля, много было единоборств, и игра была до ошибки. Мы её допустили — мы её и проиграли».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Короче, своя рубашка ближе к телу, как судья против вас, мы орем. как в пользу вас, то молчим в тряпочку!
Короче, своя рубашка ближе к телу, как судья против вас, мы орем. как в пользу вас, то молчим в тряпочку!
ЦСКА Чемпион!
ЦСКА Чемпион!
Мчится скорый......"
Мчится скорый......"