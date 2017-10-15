Корян: «„Локомотив“ мог забивать в первом тайме, как минимум, дважды»

Нападающий «Локомотива» Аршак Корян прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1).

«Сейчас никто не даст просто так выходить и забивать, поэтому сложилась такая ситуация. „Уфа“ забила, потом ушла в оборону, все было по игре. Уже факт, что мы проиграли, нужно двигаться дальше и дальше, пытаться выдавать другие беспроигрышные серии.

Мы в первом тайме должны были забивать, там, как минимум, два момента. Неплохие возможности, нужно было реализовывать», - сказал Корян.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте