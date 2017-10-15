Семак: «„Уфа“ абсолютно по делу заработала три очка»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итоги матча 13-го тура РФПЛ, в котором его команда добилась минимальной победы над «Локомотивом»:

«Хорошо играли сегодня. Придерживались нашей тактической схемы. Хорошо играли в отборе, плотно. Тяжело нам дается забивать голы, подходов было очень много, и нам немножко не хватает правильных действий в завершающей стадии. Что касается реализации, то всегда есть над чем работать.

Заслуженная победа. Ребята молодцы, сегодня заслужили. Абсолютно по делу и справедливо заработали три очка».

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