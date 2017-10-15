Вилюш: «Друзья из Польши были в шоке, узнав о моем перелете в Хабаровск»

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш вспомнил о поражении дончан в матче 12-го тура РФПЛ от «СКА-Хабаровска» (1:2).

«Постарался скорее забыть игру против „СКА-Хабаровска“. Это был не самый лучший матч для нашей команды, мы сделали выводы и сфокусировались на следующей встрече с „Рубином“. Так далеко я летал только в отпуск. Как футболист я летел так далеко впервые. Сложно пришлось всей команде. Пытался поспать, но это было сложно (улыбается). Разговаривал со своими друзьями и с журналистом из Польши. Они были в шоке, узнав об этой поездке. Для нашей страны это огромные расстояния. Но не стоит искать оправданий в перелете. Мы знаем, как добиваться результата и должны быть сконцентрированы на своей игре.

Мне рассказали, что в „Рубине“ выступают пять футболистов, которые в прошлом сезоне играли за „Ростов“. Это качественная команда, но и мы будем готовы к этой игре».

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