Болельщики «Зенита» смогут попасть на матч против ЦСКА за 700 рублей

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
22:00 сегодня Лестер Сити -:- Вест Бромвич
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
22:00 сегодня Лас-Пальмас -:- Сельта
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Верона -:- Беневенто
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
17:30 сегодня Амкар -:- Тосно
  • Главные новости
  • Все новости
13:43
Каррера: «Тягаться с „Зенитом“ на трансферном рынке тяжело любому российскому клубу»22
12:32
«Зенит» и «Локомотив» узнали судей на матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы12
12:24
ЦСКА и «Базель» рассудят голландцы43
11:15
Россия опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, выше даже cборная Кабо-Верде96
10:10
Месси пытается уговорить Гризманна перейти в «Барселону»79
14:11
Вальдано: «Асенсио напоминает мне Месси образца сборной Аргентины»0
14:02
Сборные Швейцарии, Италии, Хорватии и Дании будут «сеяными» в стыковых матчах ЧМ-20180
13:52
Балотелли: «Возможно, „Милан“ проснётся и однажды подпишет Икарди»4
13:25
Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком»5
13:21
Фонсека может сменить Кумана на посту главного тренера «Эвертона»2
13:12
Роналдиньо: «Я покинул „Барселону“ не из-за Гвардиолы, я сам решил уйти»6
12:48
«Севилья» прогулялась по Красной площади36
12:40
Де Хеа отстоял на ноль в 11 из 14 матчей в текущем сезоне9
11:54
«Спартак»: «Убедительно просим болельщиков соблюдать правила поведения»25
11:48
Иньеста составил свою команду мечты из четырёх игроков21
11:33
Гивен: «Манчини в „Ман Сити“ рассорился со всеми. Именно со всеми»25
11:08
Почеттино: «Сыграть против „Реала“ на „Бернабеу“ - это как пройти обряд крещения»13
10:54
Конте: «Минувший сезон остался в прошлом, а этот будет сложным»4
10:44
Де Лаурентис: «Постараемся убедить Милика перейти зимой в „Кьево“ на правах аренды»2
10:32
Кулаков: «Многие считают, что на Урале в октябре снег по колено и -20 градусов»9
10:21
Ван дер Варт: «Никто не отказывает „Реалу“»8
09:37
Почеттино: «„Тоттенхэм“ не будет отказываться от своего футбола в матче с „Реалом“»11
09:21
Сампаоли: «По-прежнему считаю Артуро Видаля лучшим „бокс-ту-бокс“ полузащитником в мире»2
09:09
Лукаку: «Критика? Многие нападающие упускают и более явные шансы забить»3
08:59
Эриксен: «Гвардиола назвал „Тоттенхэм“ „командой Кейна“? Возможно, это была шутка»3

Болельщики «Зенита» смогут попасть на матч против ЦСКА за 700 рублей

сегодня, 13:01
ЦСКАЦСКА-:-ЗенитЗенит22.10.2017 в 16:30 Не начался

Стартовала продажа билетов на матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Болельщикам «сине-бело-голубых» выделено 2 947 мест на «ВЭБ-Арене», стоимость одного билета составляет 700 рублей.

16 и 17 октября приобрести билеты могут только владельцы сезонных абонементов. 18 октября откроется свободная продажа билетов. Стоит отметить, что продажа билетов болельщикам «Зенита» в Москве производиться не будет.

Ранее полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заявил, что «сине-бело-голубые» должны кровь из носу обыгрывать ЦСКА.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
RussianHorse ответил матос
сегодня в 14:08
матос:
вы даже Химки 18тыс заполнять не могли , лишь когда Спартак приезжает к вам на ипподром то он полон)))) все ваши болелы тут тусят на сайте ))) и да Федун за свои бабосы достаточно хороший стадион отстроил Спартаку и не клянчил в долг и не торчит с..ка ни кому;-)
Во-первых, стадион этот федун построил себе, а не спартаку, и он записан на его брата, поэтому у вас до сих пор нету своего стадиона. Гинер же стадион сразу передал клубу!
Во-вторых, не путай обычного, мозговитого и хитрого маклера, у которого никогда не было ни нефти, ни газа, с человеком, который выкачивает природное ископаемое, которое принадлежит государству.
Tommy Lee 2 ответил матос
сегодня в 14:06
матос:
вы даже Химки 18тыс заполнять не могли , лишь когда Спартак приезжает к вам на ипподром то он полон)))) все ваши болелы тут тусят на сайте ))) и да Федун за свои бабосы достаточно хороший стадион отстроил Спартаку и не клянчил в долг и не торчит с..ка ни кому;-)
За какие это свои бабосы Л. Федун построил, а банк "Открытие"?
Nikolaich67 ответил Суеверный
сегодня в 14:02
Суеверный:
Цена "божеская", вот ограничение по числу не особенно понятно... Добраться до столицы дороже, обратно тоже. Нет с ценой все в порядке, но менее двух тысяч болельщиков...
так написано, что 2947. откуда менее 2тыс. взялось?

Болельщикам «сине-бело-голубых» выделено 2 947 мест на «ВЭБ-Арене»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1017009.shtml
ermak6848
сегодня в 14:00
Болельщикам по возрасту блокадного Ленинграда скидка ( всё включено )
матос ответил RussianHorse
сегодня в 13:57
RussianHorse:
Ты пластиковую, кб мыльницу заполняешь?
вы даже Химки 18тыс заполнять не могли , лишь когда Спартак приезжает к вам на ипподром то он полон)))) все ваши болелы тут тусят на сайте )))
и да Федун за свои бабосы достаточно хороший стадион отстроил Спартаку и не клянчил в долг и не торчит с..ка ни кому;-)
Баба Яга против
сегодня в 13:55
RussianHorse,а кто вам сказал что я за этот клуб?Я за цска но не в наше время.Вот раньше это был флагман.
форева ответил LOpp
сегодня в 13:49
LOpp:
опять полупустая унитаз-арена
    RussianHorse ответил Баба Яга против
    сегодня в 13:45
    Баба Яга против:
    Это как о ладе калина сказать "флагман" У меня бы в мыслях не было сморозить такую глупость.
      RussianHorse ответил матос
      сегодня в 13:42
      матос:
      Верняк Гинер стад будет не заполнен.
      Ты пластиковую, кб мыльницу заполняешь?
      ДАША Д
      сегодня в 13:41
      В общем-то весьма недорого.
      andreika20133 ответил Суеверный
      сегодня в 13:39
      Суеверный:
      Цена "божеская", вот ограничение по числу не особенно понятно... Добраться до столицы дороже, обратно тоже. Нет с ценой все в порядке, но менее двух тысяч болельщиков...
      По нормам не более 10%.от вместимости. Всё ровно.
      Суеверный
      сегодня в 13:37
      Цена "божеская", вот ограничение по числу не особенно понятно... Добраться до столицы дороже, обратно тоже. Нет с ценой все в порядке, но менее двух тысяч болельщиков...
      Рубиновый Дракон ответил RussianHorse
      сегодня в 13:36
      RussianHorse:
      Два флагмана российского футбола зарубятся, которые попутно унизили уже «чемпиона».
      За кого будешь переживать дома перед телевизором?))
      Гоша Великолепный
      сегодня в 13:29
      Два моих любимых клупа играют,за это действо,никаких денег не жалко!)
      матос
      сегодня в 13:29
      Верняк Гинер стад будет не заполнен.
      Рубиновый Дракон ответил RUSTY8
      сегодня в 13:29
      RUSTY8:
      Газпром Ленорыча до гроба довести собирается
      Это за 700 рублей СБГ-фан сможет попасть на ВЭБ-арену,а выпускать Гинер оттуда их будет за 3000 рублеЙ))))Еврея не обманешь
      andreika20133 ответил Académica de Coimbra
      сегодня в 13:27
      Académica de Coimbra:
      Они бесплатно -то не ходят, а тут целых 700 руб.
      Сказал теперь докажи что бесплатно не ходят . Иначе можно посчитать что ты всё соврал.И не достоин уважения(это я так полит коррекно выразился Додумай сам)
      Баба Яга против ответил RussianHorse
      сегодня в 13:27
      RussianHorse:
      Два флагмана российского футбола зарубятся, которые попутно унизили уже «чемпиона».
      Это как о ладе калина сказать "флагман"
      У меня бы в мыслях не было сморозить такую глупость.
      RUSTY8
      сегодня в 13:23
      Газпром Ленорыча до гроба довести собирается
      Рубиновый Дракон ответил RussianHorse
      сегодня в 13:21
      RussianHorse:
      Два флагмана российского футбола зарубятся, которые попутно унизили уже «чемпиона».
      Зарубятся?))Это как в прошлом году было "великое стояние возле центрального круга" с единственным ударом в створ ворот на 78-й минуте?))))Зрелищная,конечно,игра была для тех,кто не уснул в первые 15-ть минут...
      RussianHorse
      сегодня в 13:17
      Два флагмана российского футбола зарубятся, которые попутно унизили уже «чемпиона».
      Шамаич
      сегодня в 13:15
      Очень дорого,в гостях халява не работает?
      LOpp
      сегодня в 13:15
      опять полупустая унитаз-арена
      Брулин
      сегодня в 13:13
      Если судить будет не Вилков - шансов на победу у Зенитиков немного, кони при Гончаренко умеют играть такие матчи, тупо встанут в оборону и выстоят.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 13:12
      НЕ ДОРОГО ЗА МАТЧ 2-УХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКА УЕФА !!!
      Académica de Coimbra
      сегодня в 13:07
      Они бесплатно -то не ходят, а тут целых 700 руб.
      Рубиновый Дракон
      сегодня в 13:07
      Болельщики «Зенита» смогут попасть на матч против ЦСКА за 700 рублей
      Плюс 5000 рублей суточных от Газпрома в подарок))
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100