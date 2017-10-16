Болельщики «Зенита» смогут попасть на матч против ЦСКА за 700 рублей

Стартовала продажа билетов на матч 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Болельщикам «сине-бело-голубых» выделено 2 947 мест на «ВЭБ-Арене», стоимость одного билета составляет 700 рублей.

16 и 17 октября приобрести билеты могут только владельцы сезонных абонементов. 18 октября откроется свободная продажа билетов. Стоит отметить, что продажа билетов болельщикам «Зенита» в Москве производиться не будет.

Ранее полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заявил, что «сине-бело-голубые» должны кровь из носу обыгрывать ЦСКА.

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