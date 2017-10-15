«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу»

«Зенит» дома уступил тульскому «Арсеналу» в матче 13-го тура чемпионата России.
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»
«Зенит» - «Арсенал» Тула 0:1 (0:0)
Гол: Кангва 73.
«Зенит»: Лунев, Мевля, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Паредес 65), Ерохин (Полоз 81), Краневиттер, Шатов (Дзюба 46), Дриусси, Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.
«Арсенал» Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава 79), Комбаров, Чаушич (Максимов 87), Боурчану, Ткачев, Горбатенко, Кангва, Шевченко (Хагуш 62).
Главный тренер: Миодраг Божович.
Предупреждения: Чаушич 37, Сунзу 53, Паредес 77.
Судья: Артём Чистяков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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