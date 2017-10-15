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«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу»

сегодня, 20:50
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

«Зенит» дома уступил тульскому «Арсеналу» в матче 13-го тура чемпионата России.

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург»

«Зенит» - «Арсенал» Тула 0:1 (0:0)
Гол: Кангва 73.

«Зенит»: Лунев, Мевля, Кришито, Смольников, Иванович, Кузяев (Паредес 65), Ерохин (Полоз 81), Краневиттер, Шатов (Дзюба 46), Дриусси, Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.

«Арсенал» Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава 79), Комбаров, Чаушич (Максимов 87), Боурчану, Ткачев, Горбатенко, Кангва, Шевченко (Хагуш 62).
Главный тренер: Миодраг Божович.

Предупреждения: Чаушич 37, Сунзу 53, Паредес 77.

Судья: Артём Чистяков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Смитерс ответил Petergoff
сегодня в 21:30
Petergoff:
не стоит хамить
Никто и не хамит вроде. Просто констатация факта.
Petergoff ответил Смитерс
сегодня в 21:30
Смитерс:
Если сравнить по параметрам цена-качество, то лазурный недоклуп должен быть на месте Анжи.
не стоит хамить
Некит_Зенит ответил Крейсер
сегодня в 21:29
Крейсер:
А праздника пока никакого нет. Праздник - впереди. Как и 17 туров. Они тоже ещё впереди.
Ты валенок. Сам себе протеворечишь. Только что втирал праздник, теперь заднюю включил хахаха окей, я тебя понял хах
PROMES ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:29
Jeck Denielse:
Сыграли не слабо - а отвратительно...... Насколько резким и острым Зенит был ещё недавно с Сосьедадом - настолько сейчас не сыгран,нетороплив и предсказуем..... Предсказуемость действий и черепаший темп - не то что мы ожидали от команды ,которая умеет играть... Понятно что не бывает не проигрывавших команд - но одно дело уступать равному сопернику в борьбе, а другое дело команде явно уступающей в классе играя спустя рукава. Задор и кураж сегодня был только у Кокорина и Манчини......остальные статисты.... Все выше и нижеприведённые комменты "антизенитчиков" прошу считать заслуженными беззубой игрой команды....нельзя атаковать 88 минут из 90....и не забивать..... Обидно ,досадно...но ладно... Зенит настолько велик что не мог не присоединиться к компании команд проигравшим в этот "чёрный" уикенд....Ювентус,Зенит,Челси,Боруссия,Рома,Арсенал (Лондон))).......ждём в компанию Интер или Милан..... Всех "неугомонных" с первым поражением Зенита.... Всех Знитчиков - не унывать....по-любому нужна была встряска....как в случае с Бней Иегудой....приграли ....зато потом "чемпиону" показали кто в доме хозяин.... Всё у нас получится !!! Зенит будет чемпионом !!! Как говорил Евгений Леннорович Гинер в 2014 году "Чемпионом можно стать и с шестью поражениями"......и был прав )))) Удачи всем !!!!!
Не смеши,ты правда думаешь,что можно сравнивать эти команды с каким то зенитом!
Смитерс ответил Petergoff
сегодня в 21:29
Petergoff:
Господа зенитоненавистники -смотрите турнирную таблицу внимательнее. И не для того,что бы увидеть Питерский клуб лидером,а для того,что бы посмотреть,сколько поражений у вашего клуба)))).
    derrik2000 ответил Serg3.12
    сегодня в 21:28
    Serg3.12:
    Респект, только нельзя, по моему, вчера быть сыгранной командой, а сегодня нет. Мотивация подсела, и уже не в первом матче.
    А не рановато ли подсела эта мотивация у игрочил "Зенита"?
    А как же все поклонники Зенита говорят и пишут о высоком мастерстве игроков команды?
    Мастерство-то, как известно, не пропьёшь!
    Получается, что никакое у них не мастерство, а так...
    Мигалков ответил Дима Головашич
    сегодня в 21:28
    Дима Головашич:
    Не слишком ли много чести по отношению к Зениту?Поражение Зенита мы увидела в матче с Бней Егудой, кстати, после этого следить за Зенитом уже в принципе не хотелось.
    А никто и не следит, просто радуемся очередному поражению врага.
    игорь алексеев ответил Аргeнтинeц
    сегодня в 21:27
    Аргeнтинeц:
    Так Зенит и сегодня с сосьедадом
      Jeck Denielse ответил Serg3.12
      сегодня в 21:27
      Serg3.12:
      Респект, только нельзя, по моему, вчера быть сыгранной командой, а сегодня нет. Мотивация подсела, и уже не в первом матче.
      Я думаю на сыгранность повлияла попытка вписать в основу не игравших ранее Смольникова и Дзюбу.....
      Геннадьич
      сегодня в 21:27
      Манчини в Европу хочет,надоел ему голубой шарфик.
      Крейсер ответил Некит_Зенит
      сегодня в 21:26
      Некит_Зенит:
      Праздник? спартак чего то выиграл сегодня кубок или что? Смотри не кончи на радостях, праздник у него как ребенок чесслово))))
      А праздника пока никакого нет.
      Праздник - впереди.
      Как и 17 туров. Они тоже ещё впереди.
      Некит_Зенит ответил игорь алексеев
      сегодня в 21:26
      игорь алексеев:
      Че та смотрю еськовцы совсем приуныли) Ну ни чего, в четверг зенит еще отрусенборжут, их тут вообще неделю видно не будет ахахаха
        zyxel410
        сегодня в 21:26
        Арсенал с победой. Молодцы, щелкнули по носу.
        Что касается Зенита, то это просто ужас. Опять, в какой уже раз, все разучились давать пасы. Опять, в какой уже раз все ходят пешком, если в других матчах хотя бы были отрезки когда Зенит взвинчивал темп, то сегодня весь матч проходили. Но больше всего ,*самка собаки*, меня Дзюба взбесил, примет мяч, хорошо если примет, как-то нелепо отдаст и стоит,ему пофигу что дальше происходи, а момент на 90 минуте это вообще ни в какие ворота - мяч не смог обработать и стоя на месте стал неспеша поворачиваться.Зато время находил помогать игрокам Арсенала, бегать бы лучше начал. Но это ладно, больше всего мне непонятно, что происходит с Луневым, внезапно перестал ловить мячи, начались какие-то нелепые пасы...Лодыгин версия 2.0? Я может мало чего понимаю во вратарском исскустве, но разве он не мог сделать пару шагов вперед сегодня?Или прыгнуть? Почему он постоянно двигался параллельно мячу? Полоза за 10 минут не видно было,кроме кривого удара вообще ничего не сделал, Ерохин тоже в никуда отыграл. Все у ребят жизнь удалась, а потом будут говорить что им играть не давали? Зачем менять Кузяева,который хорошо играл.
        В целом даже не отвратительная игра, а намного хуже.

        Ну и хочу передать привет великому астрологу,провидцу и просто отличному знатоку футбола ... барабанная дробь.. товарищу papic 337, с его комментарием "Удачи Арсеналу. Желательно чтобы вы обыграли Зенит, но ведь судьи не дадут. Будут липовые пенальти и липовые удаления. Зенит обязательно заставят выиграть. Зенит не может судья поможет. Зато потом будет радостный визг про величие Зенита и победу на классе. " Интересно, что еще должно произойти ,чтобы сектанты поняли ,что им никто не мешает обыгрывать Зенит, кроме собственных кривых ног их команд? И это касается не только товарища papic337, а очень многих на этом ресурсе.
        игорь алексеев
        сегодня в 21:26
          Аргeнтинeц ответил Jeck Denielse
          сегодня в 21:25
          Jeck Denielse:
          Сыграли не слабо - а отвратительно...... Насколько резким и острым Зенит был ещё недавно с Сосьедадом - настолько сейчас не сыгран,нетороплив и предсказуем..... Предсказуемость действий и черепаший темп - не то что мы ожидали от команды ,которая умеет играть... Понятно что не бывает не проигрывавших команд - но одно дело уступать равному сопернику в борьбе, а другое дело команде явно уступающей в классе играя спустя рукава. Задор и кураж сегодня был только у Кокорина и Манчини......остальные статисты.... Все выше и нижеприведённые комменты "антизенитчиков" прошу считать заслуженными беззубой игрой команды....нельзя атаковать 88 минут из 90....и не забивать..... Обидно ,досадно...но ладно... Зенит настолько велик что не мог не присоединиться к компании команд проигравшим в этот "чёрный" уикенд....Ювентус,Зенит,Челси,Боруссия,Рома,Арсенал (Лондон))).......ждём в компанию Интер или Милан..... Всех "неугомонных" с первым поражением Зенита.... Всех Знитчиков - не унывать....по-любому нужна была встряска....как в случае с Бней Иегудой....приграли ....зато потом "чемпиону" показали кто в доме хозяин.... Всё у нас получится !!! Зенит будет чемпионом !!! Как говорил Евгений Леннорович Гинер в 2014 году "Чемпионом можно стать и с шестью поражениями"......и был прав )))) Удачи всем !!!!!
          Так Зенит и сегодня с сосьедадом
          Serg3.12 ответил Jeck Denielse
          сегодня в 21:25
          Jeck Denielse:
          Сыграли не слабо - а отвратительно...... Насколько резким и острым Зенит был ещё недавно с Сосьедадом - настолько сейчас не сыгран,нетороплив и предсказуем..... Предсказуемость действий и черепаший темп - не то что мы ожидали от команды ,которая умеет играть... Понятно что не бывает не проигрывавших команд - но одно дело уступать равному сопернику в борьбе, а другое дело команде явно уступающей в классе играя спустя рукава. Задор и кураж сегодня был только у Кокорина и Манчини......остальные статисты.... Все выше и нижеприведённые комменты "антизенитчиков" прошу считать заслуженными беззубой игрой команды....нельзя атаковать 88 минут из 90....и не забивать..... Обидно ,досадно...но ладно... Зенит настолько велик что не мог не присоединиться к компании команд проигравшим в этот "чёрный" уикенд....Ювентус,Зенит,Челси,Боруссия,Рома,Арсенал (Лондон))).......ждём в компанию Интер или Милан..... Всех "неугомонных" с первым поражением Зенита.... Всех Знитчиков - не унывать....по-любому нужна была встряска....как в случае с Бней Иегудой....приграли ....зато потом "чемпиону" показали кто в доме хозяин.... Всё у нас получится !!! Зенит будет чемпионом !!! Как говорил Евгений Леннорович Гинер в 2014 году "Чемпионом можно стать и с шестью поражениями"......и был прав )))) Удачи всем !!!!!
          Респект, только нельзя, по моему, вчера быть сыгранной командой, а сегодня нет.
          Мотивация подсела, и уже не в первом матче.
          Викос
          сегодня в 21:25
          Арсенал с победой! Отличный тур!
          Дима Головашич ответил Мигалков
          сегодня в 21:24
          Мигалков:
          Зенит не единственный кто проиграл в этом году, а единственный чье поражение так ждала вся страна!
          Не слишком ли много чести по отношению к Зениту?Поражение Зенита мы увидела в матче с Бней Егудой, кстати, после этого следить за Зенитом уже в принципе не хотелось.
          Некит_Зенит ответил Крейсер
          сегодня в 21:24
          Крейсер:
          Да я понял. Разве праздник может быть "концом света"?
          Праздник? спартак чего то выиграл сегодня кубок или что? Смотри не кончи на радостях, праздник у него как ребенок чесслово))))
          Сергей ЦСКА ЧЕМПИОН
          сегодня в 21:24
          деньги кончились)))) XD)))))
          VV V
          сегодня в 21:23
          Счёт лишний раз доказывает неэффективность государственного подхода, то есть тратить в больших количествах государственные деньги в питерский воздух...!
          RIR68
          сегодня в 21:23
          Тула без Аленичева - сила. поздравляю!!!
          AntiherQ1488 ответил Мигалков
          сегодня в 21:23
          Мигалков:
          Судью этого матча честного человека Чистякова предлагаю назначить главой судейского корпуса!
          Даже фамилия подходящая. Но думаю, не дадут ему судить((
          Petergoff ответил Алексстелс
          сегодня в 21:23
          Алексстелс:
          Надеюсь игра не транслировалась за рубеж?А то блин чемпионат мира,в следующем году,всеобщее внимание,а тут вот это...перепутать могли,кто лидер,я их понимаю...
          Главное,что бы не транслировался за рубеж,матч спартак-Севилия.
          Мяучелло
          сегодня в 21:23
            Онопконь
            сегодня в 21:23
            Понабрали полно игроков
            Фмнансы их не видят берегов
            Только пряник оказался сильней
            Это лишь начало ваших плетей
            ФорвардЪ
            сегодня в 21:23
            Арсенал с победой!
            cska59
            сегодня в 21:22
            Очень хороший 13-й тур получился.
            Jeck Denielse
            сегодня в 21:22
            Сыграли не слабо - а отвратительно......
            Насколько резким и острым Зенит был ещё недавно с Сосьедадом - настолько сейчас не сыгран,нетороплив и предсказуем.....

            Предсказуемость действий и черепаший темп - не то что мы ожидали от команды ,которая умеет играть...

            Понятно что не бывает не проигрывавших команд - но одно дело уступать равному сопернику в борьбе, а другое дело команде явно уступающей в классе играя спустя рукава.

            Задор и кураж сегодня был только у Кокорина и Манчини......остальные статисты....

            Все выше и нижеприведённые комменты "антизенитчиков" прошу считать заслуженными беззубой игрой команды....нельзя атаковать 88 минут из 90....и не забивать.....

            Обидно ,досадно...но ладно...
            Зенит настолько велик что не мог не присоединиться к компании команд проигравшим в этот "чёрный" уикенд....Ювентус,Зенит,Челси,Боруссия,Рома,Арсенал (Лондон))).......ждём в компанию Интер или Милан.....

            Всех "неугомонных" с первым поражением Зенита....
            Всех Знитчиков - не унывать....по-любому нужна была встряска....как в случае с Бней Иегудой....приграли ....зато потом "чемпиону" показали кто в доме хозяин....

            Всё у нас получится !!!
            Зенит будет чемпионом !!!
            Как говорил Евгений Леннорович Гинер в 2014 году "Чемпионом можно стать и с шестью поражениями"......и был прав ))))

            Удачи всем !!!!!
            Крейсер ответил Некит_Зенит
            сегодня в 21:21
            Некит_Зенит:
            Я не говорю конец света, я говорю как... читай внимательней))
            Да я понял.
            Разве праздник может быть "концом света"?
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