Кьеллини: «Было непросто, но я зацементировал себе место в составе „Ювентуса“»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не скрывает разочарования от финальных матчей Лиги чемпионов 2015 и 2017 годов, когда «бьянконери» были в шаге от завоевания титула европейских чемпионов:

«Мы были в шаге от сотворения истории в 2015 и 2017 годах. Когда вспоминаешь об этом, всегда немного огорчаешься».

Также Кьеллини вспомнил о более приятном событии — своем дебюте в «Ювентусе» в 2005 году:

«Испытал множество эмоций. Я перешел в команду за два месяца до дебютного матча, но как и любому молодому игроку „Ювентуса“, мне понадобилось немного времени, чтобы влиться в команду чемпионов.

Вспоминаю о том, что в той игре я заменил обладателя „Золотого мяча“ Павла Недведа. Когда оказался в такой ситуации, сложилось ощущение, будто я попал в другую реальность. Поначалу было непросто, но потом я зацементировал себе место в составе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте