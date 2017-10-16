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Кьеллини: «Было непросто, но я зацементировал себе место в составе „Ювентуса“»

сегодня, 19:18

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не скрывает разочарования от финальных матчей Лиги чемпионов 2015 и 2017 годов, когда «бьянконери» были в шаге от завоевания титула европейских чемпионов:

«Мы были в шаге от сотворения истории в 2015 и 2017 годах. Когда вспоминаешь об этом, всегда немного огорчаешься».

Также Кьеллини вспомнил о более приятном событии — своем дебюте в «Ювентусе» в 2005 году:

«Испытал множество эмоций. Я перешел в команду за два месяца до дебютного матча, но как и любому молодому игроку „Ювентуса“, мне понадобилось немного времени, чтобы влиться в команду чемпионов.

Вспоминаю о том, что в той игре я заменил обладателя „Золотого мяча“ Павла Недведа. Когда оказался в такой ситуации, сложилось ощущение, будто я попал в другую реальность. Поначалу было непросто, но потом я зацементировал себе место в составе».

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juvenale ответил жменя семечек
сегодня в 20:12
жменя семечек:
куда торговые компании смотрят? кому как не кьелини цемент марки 500 рекламировать! продажи сразу подскочат
и повязки
Zely
сегодня в 19:50
Скучаю по том Юве, с Недвидом и другими героями
жменя семечек
сегодня в 19:25
куда торговые компании смотрят? кому как не кьелини цемент марки 500 рекламировать! продажи сразу подскочат
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