«Марибор» - «Ливерпуль»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Марибора» и «Ливерпуля» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Марибор»: Ханданович, Ахмеди, Кабха, Врховец, Бохар, Вилер, Крамарич, Милец, Райчевич, Таварес, Шулер.
«Ливерпуль»: Кариус, Александр-Арнольд, Вейналдум, Джан, Коутиньо, Ловрен, Матип, Милнер, Морено, Салах, Фирмино.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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и цена для Барсы будет как за Неймара,+50 лям сВерху! азазаза))).
и цена для Барсы будет как за Неймара,+50 лям сВерху! азазаза))).