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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 Идет первый тайм, 8’ Спартак М 0:0 Севилья
21:45 Идет первый тайм, 10’ Марибор 0:1 Ливерпуль
21:45 8’ Манчестер Сити 0:0 Наполи
21:45 Идет первый тайм, 9’ Фейеноорд 1:0 Шахтер Дн
21:45 9’ Монако 0:0 Бешикташ
21:45 7’ РБ Лейпциг 0:0 Порту
21:45 9’ АПОЭЛ 0:0 Боруссия Д
21:45 Идет первый тайм, 8’ Реал 0:0 Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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«Марибор» - «Ливерпуль»: стартовые составы

сегодня, 20:33
МариборМарибор0 : 1ЛиверпульЛиверпульИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Марибора» и «Ливерпуля» на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Марибор»: Ханданович, Ахмеди, Кабха, Врховец, Бохар, Вилер, Крамарич, Милец, Райчевич, Таварес, Шулер.

«Ливерпуль»: Кариус, Александр-Арнольд, Вейналдум, Джан, Коутиньо, Ловрен, Матип, Милнер, Морено, Салах, Фирмино.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
No problem
сегодня в 21:08
Коут зделает дубль,
и цена для Барсы будет как за Неймара,+50 лям сВерху! азазаза))).
вячеслав остапенко
сегодня в 20:59
Я думаю будет ничья
sihafazatron
сегодня в 20:56
удачи ливеру
sir-5
сегодня в 20:44
Вперёд,суперклуб "Марибор"!
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