Принадлежащий МЮ Перейра был задержан за превышение скорости

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Валенсию», накануне был задержан испанской полицией за существенное превышение скорости. Перейра на своем авто развил скорость 148 км/ч, хотя на участке дороги значится ограничение в 50 км/ч.

В своих соцсетях Перейра уже выразил сожаление, написав: «Мне очень жаль, что так произошло. Готов понести любое наказание. Важно быть внимательным и соблюдать правила дорожного движения. Я извлек урок из этой ситуации».

21-летний Перейра в текущем сезоне провел за «Лос Чес» 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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