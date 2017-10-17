«Монако» дома уступил «Бешикташу»

«Монако» дома проиграл «Бешикташу» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фонвьей, стадион «Луи II»
«Монако» - «Бешикташ» 1:2 (1:1)
Голы: Фалькао 30 - Тосун 34, Тосун 54.
«Монако»: Субашич, Глик, Туре, Сидибе (Бошилья, 79), Жемерсон, Фабиньо, Моутиньо, Лемар, Тилеманс (Лопеш, 57), Кейта, Фалькао.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Бешикташ»: Фабрисио, Пепе, Эркин, Адриано, Тошич, Арслан (Медель, 74), Хатчинсон, Талиска (Озякуп, 74), Куарежма, Бабел, Тосун (Негредо 89).
Главный тренер: Шенол Гюнеш.
Предупреждения: Пепе 16, Арслан 36, Кейта 49.
Судья: Милорад Мажич.
В параллельном матче «Спартак» разгромил «Севилью».
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Можно с уверенностью сказать, что Бешикташ ждёт жеребьёвку плей-офф, и на этот раз лч.
Можно с уверенностью сказать, что Бешикташ ждёт жеребьёвку плей-офф, и на этот раз лч.