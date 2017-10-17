«Ливерпуль» забил семь мячей в ворота «Марибора»

«Ливерпуль» на выезде одержал разгромную победу над «Марибором» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Марибор, стадион «Людски врт»
«Марибор» - «Ливерпуль» 0:7 (0:4)
Голы: Фирмино 4, Коутиньо 13, Салах 19, Салах 39, Фирмино 54, Алекс Окслейд-Чемберлен 86, Александр-Арнольд 90.
«Марибор»: Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Ахмеди (Пихлер, 58), Крамарич (Хотич, 58), Кабха, Врховец, Бохар (Мешанович 81), Таварес.
Главный тренер: Дарко Миланич.
«Ливерпуль»: Кариус, Матип, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Коутиньо, Джан, Фирмино (Старридж, 68), Вейналдум (Соланке, 76), Салах (Окслейд-Чемберлен, 57), Милнер.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Милец 45, Врховец 80, Хотич 89.
Судья: Виктор Кошшои.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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