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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
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«Ливерпуль» забил семь мячей в ворота «Марибора»

вчера, 23:36
МариборМарибор0 : 7ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» на выезде одержал разгромную победу над «Марибором» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Марибор, стадион «Людски врт»

«Марибор» - «Ливерпуль» 0:7 (0:4)
Голы: Фирмино 4, Коутиньо 13, Салах 19, Салах 39, Фирмино 54, Алекс Окслейд-Чемберлен 86, Александр-Арнольд 90.

«Марибор»: Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Ахмеди (Пихлер, 58), Крамарич (Хотич, 58), Кабха, Врховец, Бохар (Мешанович 81), Таварес.
Главный тренер: Дарко Миланич.

«Ливерпуль»: Кариус, Матип, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Коутиньо, Джан, Фирмино (Старридж, 68), Вейналдум (Соланке, 76), Салах (Окслейд-Чемберлен, 57), Милнер.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Милец 45, Врховец 80, Хотич 89.

Судья: Виктор Кошшои.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
dalex83
сегодня в 00:51
Марибор сделай доброе дело возьми ничью у Севильи, а лучше выиграй их )
sergey08
сегодня в 00:31
У Хандановича авоська порвалась.
nnb199O
сегодня в 00:17
Как на тренировке, Марибор на выход
barselona141087
сегодня в 00:05
Да уж если бы и марибор не обыграли бы это был бы позор.
kastites
сегодня в 00:03
Спартак ждёт не меньше
Y.N.W.A. ответил Великий Князь
сегодня в 00:02
Великий Князь:
С победой! Надеюсь лимит голов в ЛЧ на этом не исчерпан?)
Да там дно такое, что черпай-черпай не исчерпаешь. Главное, научиться черпать)
Y.N.W.A. ответил dzvinka
сегодня в 00:01
dzvinka:
вообще да, пытались насколько могли, и болельщики у них не разбегались, шарфами на поле не кидались, а хлопали своим после матча... Также отмечу, что болельщиков Ливерпуля в Словении норм так прибавилось этим вечером)))
Если дядя Юра еще научится взламывать автобусы, мне даже страшно подумать каких высот его отряд может добиться. А вообще этот матч отдушина после всех этих унылых железобетонов в исполнении соперников Ливерпуля.
raulmadrid_007
сегодня в 00:01
Спартаку 5-ку отгрузят на изи.За 1-й матч где не фартило дико.Так же 3-4 мяча должно было желе3но залетать в ворота симулянтов.
dzvinka ответил Y.N.W.A.
вчера в 23:57
Y.N.W.A.:
А вообще Марибор красавцы- вышли играть в футбол. Не то, что Спартак или МЮ.
вообще да, пытались насколько могли, и болельщики у них не разбегались, шарфами на поле не кидались, а хлопали своим после матча...
Также отмечу, что болельщиков Ливерпуля в Словении норм так прибавилось этим вечером)))
Великий Князь
вчера в 23:56
С победой!
Надеюсь лимит голов в ЛЧ на этом не исчерпан?)
Y.N.W.A. ответил Евгения КоролёвА
вчера в 23:55
Евгения КоролёвА:
Ребят, да кому ваш результат щас нужен?!? Там-то наши 5:1 выиграли!
Ахаха шта?)
Открою тайну - соккер.ру не есть спартак.ру)
dzvinka
вчера в 23:54
сделали то что должны были сделать... чувствовалось что без нервов все получается в завершении... так надо и в АПЛ завершать. Могло быть и с 10, но после 4-х уже начали подпижонивать местами. Сделали то - что должны были сделать в матчах со Спартаком и Севильей. Надеюсь придаст уверенности и спокойствия - именно этого не хватает для реализации кучи моментов с созданием которых у нас как раз таки стабильность))
azkan
вчера в 23:52
С победой красных! Выездная форма конечно удачная раз выиграли, но не ливерпульская ))
Sully
вчера в 23:52
жесть и это на выезде.
Tott_Hot
вчера в 23:51
Хорошо, что дети уже спят) 18+ от Ливерпуля
Евгения КоролёвА
вчера в 23:51
Ребят, да кому ваш результат щас нужен?!? Там-то наши 5:1 выиграли!
4ever Ars
вчера в 23:49
Даже Окс забил)
alfranza
вчера в 23:49
Сегодня день разгромов в этой группе.
Геннадьич
вчера в 23:48
Похоже словенцы приобрели на всю команду интимный гель-смазку.
Остапчук 67
вчера в 23:44
И зачем "Спартак" сыграл вничью с "Марибором"?
Y.N.W.A.
вчера в 23:40
А вообще Марибор красавцы- вышли играть в футбол. Не то, что Спартак или МЮ.
termis
вчера в 23:40
А СПАРТАК 5 Севилье...
ст_прапорщик
вчера в 23:39
Покуражились!
Y.N.W.A.
вчера в 23:39
Теперь я понимаю, почему Манчестер выставил на Энфилде автобус. Они понимали, что с ними может произойти тоже, что с Марибором сегодня :)
Lionel Messi-10
вчера в 23:38
Расстреляли просто !!!
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