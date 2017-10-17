«Спартак» разгромил «Севилью»

«Спартак» дома одержал уверенную победу над «Севильей» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак» - «Севилья» 5:1 (1:1)
Голы: Промес 18, Мельгарехо, 58, Глушаков, 67, Адриано 74, Промес 90 - Кьяер 30.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Таски, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Пашалич 57), Самедов (Мельгарехо 25), Промес, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Севилья»: Рико, Кьяер, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Крон-Дели (Васкес 68), Писарро, Сарабия, Банега, Нолито (Навас 76), Бен-Йеддер (Муриэль 82).
Главный тренер: Эдуардо Бериццо.
Предупреждения: Джикия 34, Эскудеро 37, Фернандо 45, Писарро 89.
Судья: Джанлука Рокки.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Горжусь!!!
Мы чемпионы, мы СПАРТАК!!!
This is my team!!!
Горжусь!!!
Мы чемпионы, мы СПАРТАК!!!
This is my team!!!
Так будет с каждым.
Всех наших с ПОБЕДОЙ.
Ура !!!!
Так будет с каждым.
Всех наших с ПОБЕДОЙ.
Ура !!!!