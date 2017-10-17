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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
    Москвичи победят!
    29%
    882
    Будет ничья
    18%
    568
    Испанцы возьмут три очка
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«Спартак» разгромил «Севилью»

вчера, 23:37
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

«Спартак» дома одержал уверенную победу над «Севильей» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» - «Севилья» 5:1 (1:1)
Голы: Промес 18, Мельгарехо, 58, Глушаков, 67, Адриано 74, Промес 90 - Кьяер 30.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Таски, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Пашалич 57), Самедов (Мельгарехо 25), Промес, Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Севилья»: Рико, Кьяер, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Крон-Дели (Васкес 68), Писарро, Сарабия, Банега, Нолито (Навас 76), Бен-Йеддер (Муриэль 82).
Главный тренер: Эдуардо Бериццо.

Предупреждения: Джикия 34, Эскудеро 37, Фернандо 45, Писарро 89.

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
протон1
сегодня в 01:03
вот это да. я при счете 3-1 отключил телик. переживал. что нам вкачают три мяча. .. а тут такое. вот дают спамы. ничего не могу понять.
Алексей Коротеев
сегодня в 01:02
Моя мама на радостях на ночь глядя пошла печь пирог ! )))
спартак 1987
сегодня в 01:00
Всех КБ с победой!сегодня Спартак всем доказал,что при запредельном настрое и отдаче каждого игрока можно бороться с любой командой.Ещенко и Селихов просто звери!давно таких кто видел Попова и Мельгарехо?Глушаков,Промес и Фернандо сегодня отыграли на уровне ТОП!!!Комбаров сегодня наконец сыграл просто по геройски в моменте с отбитым мячом уже из пустых ворот,все его косяки с Ещенко забыты после такой игры(зачем только защитники бегут в ворота вместо подката я не понимаю,сегодня фортуна нам вернула за все тосно и тд)ответная игра в севилье будет огонь просто,класс наших игроков сегодня сказался в заключительной стадии атак против испанского клуба.вперёд Спартак!!!
Vave666
сегодня в 01:00
Чигооооо))) Вот это да!!!!!!!!!!! Поздравляю всю Россию!!!! Это грандиозный успех! Спасибо Спартак! Очень очень неожиданно!!!! Молодцы
игорь алексеев ответил Некит_Зенит
сегодня в 01:00
Некит_Зенит:
мальчик, чемпионы не торчат на 5х местах в своих чемпионатах в отличии от российского))
    juchok ответил Wolf77785
    сегодня в 01:00
    Wolf77785:
    Смешно как-то Зенит-Спартак 5-1 Спартак-Севилья 5-1
    смешно то как, Зенит в ЛЕ корячится, а Спартак уже в ЛЕ!)
    Azu-Killah37
    сегодня в 00:59
    Сказать, что я в шоке - ничего не сказать! После жеребьёвки думал, что Спартак как обычно протрещит по всем швам, но нет! Они меня оооочень удивили! Рад за российский футбол, если так натягиваем испанцев, значит не всё потеряно! Спартак с заслуженной великолепной победой! Вы молодцы! По другому не сказать!
    kingoffam
    сегодня в 00:59
    Это была добрая охота!Достойный ответ всем шутникам и предсказателям.Спасибо Спартак!
    Vladimir Grechko ответил juchok
    сегодня в 00:58
    juchok:
    После сегодняшних матчей, я вижу следующий расклад в группе: 1. Ливерпуль - 12 очков 2. Севилья - 9 очков 3. Марибор - 5 очков 4. Спартак - 5 очков! гы-гы ============== вы слепой, уважаемый?
    ну ну )) мне конечно на94 на Спартак но я думаю ты не прав))
    juchok ответил Vladimir Grechko
    сегодня в 00:58
    Vladimir Grechko:
    чем кто
    Wolf77785
    сегодня в 00:58
    Смешно как-то
    Зенит-Спартак 5-1
    Спартак-Севилья 5-1
    Vladimir Grechko ответил youtomee
    сегодня в 00:57
    youtomee:
    ну а кто вам виноват, что вы развалили команду, Спартак или Зенит?
    да Федун к этому тоже руку приложил незря с Шаманом переговоры вел
    abrek123
    сегодня в 00:57
    крававцы и дальше так держать и выход с группы плюс 30 лямов евро..
    zenit advokaat ответил Alexander Smakhtin
    сегодня в 00:56
    Alexander Smakhtin:
    Да везения много, причём тут тренер!!!????
    ты это серьезно??
    а с другими командами тупо везения не было и все?
    juchok ответил Vladimir Grechko
    сегодня в 00:56
    Vladimir Grechko:
    чем кто
    После сегодняшних матчей, я вижу следующий расклад в группе:

    1. Ливерпуль - 12 очков
    2. Севилья - 9 очков
    3. Марибор - 5 очков
    4. Спартак - 5 очков! гы-гы
    ==============
    вы слепой, уважаемый?
    BP
    сегодня в 00:55
    Красота! Ура! Вперед Спартак!
    abrek123 ответил Некит_Зенит
    сегодня в 00:55
    Некит_Зенит:
    мальчик, чемпионы не торчат на 5х местах в своих чемпионатах в отличии от российского))
    тот-же лестер чемпион шлак
    рус фан
    сегодня в 00:54
    Спартак сегодня заставил по переживать всю страну немного, а последние 15 минут болелы в России уже получали удовольствие, такое редко! бывает. Болел Спартака можно поздравить с таким результатом 5-1 нагнуть Севилью это круто, удача здесь была наконец то на стороне Спартаковских и они воспользовались ее сполна.
    Некит_Зенит ответил игорь алексеев
    сегодня в 00:54
    игорь алексеев:
    Это Лига Чемпионов, мальчик! Все середняки скучковались в ле))
    мальчик, чемпионы не торчат на 5х местах в своих чемпионатах в отличии от российского))
    Vladimir Grechko ответил juchok
    сегодня в 00:53
    juchok:
    спорим на 5000, что Спартак наберет больше очков?
    чем кто
    mugik1973
    сегодня в 00:53
      youtomee ответил Vladimir Grechko
      сегодня в 00:53
      Vladimir Grechko:
      я вот как болельщик Ростова не понимаю вообще вашего отношения к футболу вот скажите мне прошлогодний Ростов прошел бы эту группу как вы думаете я вот например думаю даже в группе где сейчас кони они бы точно были бы фаворитами и вообще еслиб команду не развалили то щас бы Зенит и остальные только бы и сосали))
      ну а кто вам виноват, что вы развалили команду, Спартак или Зенит?
      juchok ответил Skorp-winner
      сегодня в 00:52
      Skorp-winner:
      После сегодняшних матчей, я вижу следующий расклад в группе: 1. Ливерпуль - 12 очков 2. Севилья - 9 очков 3. Марибор - 5 очков 4. Спартак - 5 очков! гы-гы
      спорим на 5000, что Спартак наберет больше очков?
      Vladimir Grechko
      сегодня в 00:51
      я вот как болельщик Ростова не понимаю вообще вашего отношения к футболу вот скажите мне прошлогодний Ростов прошел бы эту группу как вы думаете я вот например думаю даже в группе где сейчас кони они бы точно были бы фаворитами и вообще еслиб команду не развалили то щас бы Зенит и остальные только бы и сосали))
      juchok ответил Alexander Smakhtin
      сегодня в 00:51
      Alexander Smakhtin:
      Да везения много, причём тут тренер!!!????
      ЛЧ 99-везения много, при чем тут тренер?
      Belamor
      сегодня в 00:50
      Селихов талисман спартака. чем то Диканя напоминает в воротах
      juchok ответил Некит_Зенит
      сегодня в 00:50
      Некит_Зенит:
      Один середняк с 5го места разгромил другого середняка с 5го места ничего особенного. Из группы еще не вышли. Никакой эйфории... а то как чемпионство пол года праздновать будут...
      когда разнесете в ЛЧ кого нить 5-1, тогда и будем говорить! а пока Игуда, Утрехт....
      Skorp-winner
      сегодня в 00:50
      После сегодняшних матчей, я вижу следующий расклад в группе:

      1. Ливерпуль - 12 очков
      2. Севилья - 9 очков
      3. Марибор - 5 очков
      4. Спартак - 5 очков! гы-гы
      cevin cigan
      сегодня в 00:49
      Молодцы "МЯСО"!!!!!!!!!!!!
      Alexander Smakhtin ответил zenit advokaat
      сегодня в 00:48
      zenit advokaat:
      все тут хвалят игроков.а я скажу такое мнение. самый лучший в матче---мотиватор КАРРЕРА!!! так настроить команду ---это признак тренерского мастерства. спартак уже играл таким составом против слабее намного команд и ни чего такого не было. в этом матче все сыграли на 200 %. каждый за себя и товарища. тот случай когда не корректно выделить из команды кого то. только Карреру. остальные были одним целым с фантастическим настроем. закономерная победа. поздравления Каррере и кб болельщикам
      Да везения много, причём тут тренер!!!????
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