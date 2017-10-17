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«Шахтер» в меньшинстве удержал победу над «Фейеноордом»

вчера, 23:38
ФейеноордФейеноорд1 : 2ШахтерШахтерМатч завершен

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» добыл выездную победу над «Фейеноордом».

Роттердам, стадион «Де Кейп».

«Фейеноорд» - «Шахтер» - 1:2 (1:1)
Голы: Бергейс 8Бернард 24, 54.

«Фейеноорд»: Джонс, ван Бек (Крамер 77), Хапс, Ниукоп (Торнстра 61), Сент-Джаст, Триндаде, Эль-Ахмади, Бергейс, Амрабат, Бутьюс, Йоргенсен (Ларссон 67).
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.

«Шахтер»: Пятов, Ордец, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Фред, Степаненко, Тайсон, Марлос (Зубков 90), Бернард (Коваленко 70), Феррейра (Хочолава 77).
Главный тренер: Паулу Фонсека.

Предупреждения: Ракицкий 48, Тайсон 64, Эль-Ахмади 66, Коваленко 77, Амрабат 87, Бутко 90.

Удаление: Ракицкий 75.

Судья: Альберто Ундиано Мальенко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче дня «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1).

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Все комментарии
Napoleon Bonapart ответил Бессмертный
сегодня в 00:23
Бессмертный:
Никто в Европе, как донецкая команда не работает во славу Украины и нашего рейтинга. Молодцы, горняки! Всех фанов с победой
Слушай, ты з......л уже всех своей Украиной. Шахтер не на Украину работает, а на свой карман, и правильно делает, плевать ему на Украину. Еще немного, и Донбасс вообще отойдет от Украины.
BESTjuventus10
сегодня в 00:20
шахтер в поряде))) осталось победить в ответке и наполи уже скорее всего не догонит)
witynchik
сегодня в 00:16
красаучики!!!
95-shishani-95
сегодня в 00:16
Лучший клуб восточной части Европы наверное!
С победа Украину!
dj45
сегодня в 00:13
Отлично, осталось выиграть все оставшиеся матчи
spartach091
вчера в 23:59
С победой Шахтер!

Надеюсь выйдите из группы
Бессмертный
вчера в 23:56
Никто в Европе, как донецкая команда не работает во славу Украины и нашего рейтинга. Молодцы, горняки! Всех фанов с победой
sash71
вчера в 23:51
Шахта вполне способна попортить нервы мега грандам.....молодчяги
4ever Ars
вчера в 23:48
Красавцы) Можно и за первое место в группе побороться)
STRONG999 ответил dimagas1
вчера в 23:47
dimagas1:
Коваленко в конце жестко затупил мог бы забить,а так валидольно играли.
Он всегда тупит, только Фонсека этого не видит!
Klose_Miro
вчера в 23:46
Важнейшая победа, молодцы!
Mitsubanchik
вчера в 23:44
Бернард молодчага, 2 удара-2 гола.Ну а Пятов сегодня выше всяких похвал.
dimagas1
вчера в 23:42
Коваленко в конце жестко затупил мог бы забить,а так валидольно играли.
Mitsubanchik
вчера в 23:39
Молодцы просто!
Donetsk_the_BEST
вчера в 23:39
Ай да Шахтер! Ай да красавчики! Браво парни! Бернард и Пятов супер!
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