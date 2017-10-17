«Шахтер» в меньшинстве удержал победу над «Фейеноордом»

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» добыл выездную победу над «Фейеноордом».
Роттердам, стадион «Де Кейп».
«Фейеноорд» - «Шахтер» - 1:2 (1:1)
Голы: Бергейс 8 — Бернард 24, 54.
«Фейеноорд»: Джонс, ван Бек (Крамер 77), Хапс, Ниукоп (Торнстра 61), Сент-Джаст, Триндаде, Эль-Ахмади, Бергейс, Амрабат, Бутьюс, Йоргенсен (Ларссон 67).
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.
«Шахтер»: Пятов, Ордец, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Фред, Степаненко, Тайсон, Марлос (Зубков 90), Бернард (Коваленко 70), Феррейра (Хочолава 77).
Главный тренер: Паулу Фонсека.
Предупреждения: Ракицкий 48, Тайсон 64, Эль-Ахмади 66, Коваленко 77, Амрабат 87, Бутко 90.
Удаление: Ракицкий 75.
Судья: Альберто Ундиано Мальенко.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В другом матче дня «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1).
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