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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 Идет второй тайм, 87’ Спартак М 4:1 Севилья
21:45 Идет второй тайм, 90’ Марибор 0:7 Ливерпуль
21:45 90’ Манчестер Сити 2:1 Наполи
21:45 Идет второй тайм, 89’ Фейеноорд 1:2 Шахтер Дн
21:45 89’ Монако 1:2 Бешикташ
21:45 87’ РБ Лейпциг 3:2 Порту
21:45 88’ АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д
21:45 Идет второй тайм, 89’ Реал 1:1 Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 1:1 Севилья (до 19)
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Роналду вышел на третье место по количеству проведенных матчей в ЛЧ

сегодня, 22:49

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вышел в основном составе своей команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Таким образом, в активе португальца стало 143 поединка в турнире, что на один больше чем у бывшего игрока «сливочных» Рауля. Этот результат является третьим в истории. Больше Роналду на данный момент в ЛЧ сыграли только двое - бывший игрок «Барселоны» Хави (151) и голкипер «Порту» Икер Касильяс (166), наиболее известный по выступлениям за «Реал».

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Chatlan ответил Obdulio Varela
сегодня в 23:31
Obdulio Varela:
И здесь гнома уделал
То есть, разница в 2 года в возрасте тебе ни о чем не говорит? Ну ок
eaguar
сегодня в 23:12
Молодца .
Zidane.5
сегодня в 23:05
Легенда мирового футбола!!
MALOVAR
сегодня в 23:01
Легенда? безусловно
Obdulio Varela
сегодня в 22:51
И здесь гнома уделал
Джохар Нохчо
сегодня в 22:51
166 Матчей, ну ты красавчик Икер Касильяс!!!
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