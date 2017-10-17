Роналду вышел на третье место по количеству проведенных матчей в ЛЧ

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вышел в основном составе своей команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Таким образом, в активе португальца стало 143 поединка в турнире, что на один больше чем у бывшего игрока «сливочных» Рауля. Этот результат является третьим в истории. Больше Роналду на данный момент в ЛЧ сыграли только двое - бывший игрок «Барселоны» Хави (151) и голкипер «Порту» Икер Касильяс (166), наиболее известный по выступлениям за «Реал».

3 - Most appearances in #UCL history:

Iker Casillas 166

Xavi Hernández 151

CRISTIANO RONALDO 143

Raúl Gonzalez 142

Ryan Giggs 141

Myths. pic.twitter.com/LzpqkNeQZN — OptaJose (@OptaJose) 17 октября 2017 г.

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