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«Лейпциг» обыграл «Порту»

вчера, 23:38
РБ ЛейпцигРБ Лейпциг3 : 2ПортуПортуМатч завершен

«Лейпциг» одержал победу над «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лейпциг, стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион»

«Лейпциг» - «Порту» 3:2 (3:2)
Голы: Орбан 8, Форсберг 37, Огюстен 40 - Абубакар 18, Маркано 44.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Кампль, Забитцер, Брума (Вернер 75), Кейта, Форсберг (Бернардо 90), Огюстен (Поульсен 76).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

«Порту»: Жозе Са, Фелипе, Теллес, Лайюн, Маркано, Эррера (Эрнани 81), Сержиу Оливейра (Оливер Торрес 58), Марега, Данилу Перейра, Браими (Корона 76), Абубакар.
Главный тренер: Сержиу Консейсау.

Предупреждения: Браими 46, Орбан 47, Сержиу Оливейра 54.

Судья: Паоло Тальявенто.

В параллельном матче «Спартак» разгромил «Севилью».

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 00:43
В этом туре,БК.......на пацанах-ОТОРВАЛИСЬ!
BESTjuventus10
сегодня в 00:19
задорная команда лейпциг. если устоит в ответке то может и пройдет в плей офф)
Tott_Hot
сегодня в 00:08
Найс! Лейпциг еще пощумит
95-shishani-95
сегодня в 00:07
Абубакар супер!
cannongun
сегодня в 00:04
Сюда можно и нужно было ставить
drug01
сегодня в 00:03
С трудной победой!
dj45
вчера в 23:59
почему вернер не сразу вышел,и где ИКЕР?
spartach091
вчера в 23:58
А где Кас?
Bavaria_M
вчера в 23:52
ну неплохо неплохо
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