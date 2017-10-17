«Лейпциг» обыграл «Порту»

«Лейпциг» одержал победу над «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лейпциг, стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион»
«Лейпциг» - «Порту» 3:2 (3:2)
Голы: Орбан 8, Форсберг 37, Огюстен 40 - Абубакар 18, Маркано 44.
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Кампль, Забитцер, Брума (Вернер 75), Кейта, Форсберг (Бернардо 90), Огюстен (Поульсен 76).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
«Порту»: Жозе Са, Фелипе, Теллес, Лайюн, Маркано, Эррера (Эрнани 81), Сержиу Оливейра (Оливер Торрес 58), Марега, Данилу Перейра, Браими (Корона 76), Абубакар.
Главный тренер: Сержиу Консейсау.
Предупреждения: Браими 46, Орбан 47, Сержиу Оливейра 54.
Судья: Паоло Тальявенто.
В параллельном матче «Спартак» разгромил «Севилью».
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