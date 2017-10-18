Конте: «„Челси“ в прошлом пытался подписать Наингголана»

Наставник «Челси» Антонио Конте перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой» признал, что в свое время лондонский клуб интересовался хавбеком римлян Раджей Наингголаном, но сейчас об этом уже говорить не имеет особого смысла.

«Говорить о футболистах другой команды неэтично. Да, в прошлом мы пытались подписать Наингголана, но сейчас Раджа является игроком „Ромы“, я очень уважаю его и римский клуб. Наингголан - очень хороший игрок. Однако сегодня это наш противник».

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