Сидибе: «Пока у „Монако“ есть шансы на выход в плей-офф, будем верить в успех»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе прокомментировал домашнее поражение от «Бешикташа» (1:2) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Сегодня нашей игре не хватало множества компонентов, на таком уровне вы не можете себе этого позволить. Но что случилось, то уже случилось. Нам нужно двигаться дальше и сосредоточиться на том, что у нас получается хорошо.

Нам нужно улучшить свою игру, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Нужно быть более агрессивными и играть на более высоких скоростях. Пока есть шанс квалифицироваться в плей-офф, мы будем верить в успех, хоть и понимаем, что будет непросто».

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