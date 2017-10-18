Агент: «На данный момент стоимость Промеса - примерно 15 млн евро»

Футбольный агент Сантуш Верхулст, работающий с голландским рынком, оценил трансферную стоимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Конечно, если ты играешь хорошо в Лиге чемпионов, твоя стоимость растет. У Промеса очень хорошая статистика в еврокубках, так что, на мой взгляд, его ценник вырос на 1 млн евро. Стоимость Квинси — примерно 15 мон евро.

Почему ценник вырос только на 1 млн? Потому что еще мало времени прошло. Если он будет и дальше так забивать в следующем месяце, уверен, его стоимость вырастет и до 25-30 млн евро».

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