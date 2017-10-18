Льоренте: «Я все еще чувствую привязанность к „Ювентусу“»

Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте признался, что все еще чувствует привязанность к «Ювентусу».



«Я до сих пор чувствую привязанность к итальянскому футболу и „Ювентусу“. Мне жаль, что „Юве“ проиграл „Лацио“, но я надеюсь, что туринцы возьмут еще один чемпионский кубок. Мое будущее в Италии? Я прекрасно чувствовал себя в Италии и оставил много друзей в Турине. „Ювентус“ был мне как семья, но сейчас я игрок другой команды и мне нравится выступать в Премьер-Лиге».



Напомним, Фернандо Льоренте перешел в «Тоттенхэм» минувшим летом.

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