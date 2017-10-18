Сарабия: «Будет очень сложно принять это поражение от „Спартака“»

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» (1:5) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Будет очень сложно принять это поражение. Я считаю, что мы провели хороший первый тайм, но затем надо было плотнее опекать соперника и лучше закрывать зоны. Нужно как можно скорее отреагировать на эту страшную неудачу. Мы должны были соответствовать интенсивности игры „Спартака“, но во втором тайме нам это явно не удалось».

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