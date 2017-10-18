Хавбек «Марибора»: «Трудно говорить что-либо после такого тяжёлого поражения»

Полузащитник «Марибора» Дамьян Бохар извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:7) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов:

«Трудно говорить что-либо после такого тяжёлого поражения. Мы должны как можно скорее взять себя в руки, поскольку турнир ещё не закончен. Но это поражение причинило нам боль. Мы осознавали класс соперника перед игрой, но на поле делали как раз то, чего делать было нельзя – оставлять им так много свободного пространства. „Ливерпуль“ знал, как наказать нас за эту ошибку.

Я хотел бы искренне поблагодарить наших болельщиков за то, что они, несмотря ни на что, поддерживали нас на протяжении всего матча. И я также хотел бы извиниться перед ними за это поражение».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте