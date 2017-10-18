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Ван Бронкхорст: «„Фейеноорд“ постепенно приближается к уровню „Шахтёра“»

сегодня, 07:17
ФейеноордФейеноорд1 : 2ШахтерШахтерМатч завершен

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст после домашнего поражения от «Шахтёра» (1:2) в 3-м туре Лиги чемпионов похвалил команду соперника:

«Сегодня „Фейеноорд“ сыграл отлично. Мы сделали ещё один шаг в Лиге чемпионов, хоть очков набрать нам и не удалось. Но это заслуга „Шахтёра“. Это хорошая команда. Я считаю, что и мы сегодня тоже были неплохи, но этого оказалось недостаточно.

Последние восемь лет „Шахтёр“ постоянно проходит в групповой этап, и мне кажется, что мы постепенно приближаемся к этому уровню после таких поединков. Мы улучшаем нашу игру.

Наше положение остаётся очень тяжёлым. Но это европейское приключение для нас ещё не закончилось. Впереди три игры. Посмотрим, где мы будем в итоге».

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ДАША Д
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