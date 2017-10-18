Габи: «Для „Карабаха“ это хороший результат»

Полузащитник «Атлетико» Габи прокомментировал ничью с «Карабахом» (0:0) в матче Лиги чемпионов.

«В первом тайме у нас были моменты, и после перерыва мы просто не смогли забить, как ни пытались. Здесь непросто играть, победить нам, к сожалению, не удалось. У нас были какие-то проблемы перед чужими воротами. Для „Карабаха“ это хороший результат. Нам же нужно выиграть три оставшихся матча».

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