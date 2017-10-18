Ермакович: «В матче с „Кёльном“ БАТЭ будет бороться за три очка!»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович заявил, что в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Кельна» борисовчане будут играть на победу:

«„Кельн“ - участник немецкой бундеслиги, одного из топовых чемпионатов. И то, что наш соперник занимает пока последнее место, ни о чем не говорит. Несмотря на неудачные результаты, по игре они никому не уступали. Создавали достаточное количество моментов. Единственная проблема - нехватка в завершающей фазе атак какого-то фарта. Бесспорно, что это команда очень высокого уровня. И нам будет нелегко.

Ситуация такова, что нам необходимо побеждать завтра, если хотим выйти из группы. Будем бороться за три очка!»

Белорусский клуб после 2-х туров занимает 3-е место в квартете H, имея в своем активе 1 набранный балл, «Кельн» - 4-е (0 пунктов).

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