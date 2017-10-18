Венгер: «Слова Дини не имеют под собой оснований»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на замечание нападающего «Уотфорда» Троя Дини, который после матча с «канонирами» заявил, что футболистам лондонцев «не хватает яиц»:

«У каждого есть право на собственное мнение. Мы не слушаем то, что говорят люди - мы сами пытаемся анализировать свою игру.

Я люблю своих игроков и верю, что их сила духа поможет нам правильно отреагировать на поражение от „Уотфорда“. В последних семи матчах у нас было шесть побед и лишь одна ничья.

Комментарии - часть современного футбола. Нельзя ставить под сомнение характер моих игроков. Люди пытаются принизить нас, так было всегда. Эти слова не имеют под собой оснований».

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