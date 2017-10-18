Менье: «Азар или Неймар? Азар, без сомнений!»

Защитник ПСЖ и сборной Бельгии Томас Менье, отметившийся дублем в матче чемпионата Франции с «Дижоном» (2:1), выразил мнение о том, кто лучше: Эден Азар или Неймар.

«Азар, без сомнений! Это исключительный игрок, который проявляет себя везде. Он сильно вырос за последние годы и способен повести за собой команду. Что бы я выбрал: победу в Лиге чемпионов или на чемпионате мира? Конечно, выиграть Лигу чемпионов – это очень здорово, но победить со своей сборной – это нечто необыкновенное, нечто особенное».

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