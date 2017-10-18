Льорис: «„Тоттенхэм“ может гордиться собой»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис доволен прогрессом «шпор» на евроарене:

«До матча с „Реалом“ я сказал Кейну и другим молодым игрокам клуба: „Не забывайте, откуда мы“.

Три года тому назад мы играли в Лиге Европы. В прошлом году мы почувствовали вкус Лиги чемпионов, но были разочарованы своими выступлениями. В этом сезоне мы можем гордиться собой».

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