Льорис: «„Тоттенхэм“ может гордиться собой»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис доволен прогрессом «шпор» на евроарене:
«До матча с „Реалом“ я сказал Кейну и другим молодым игрокам клуба: „Не забывайте, откуда мы“.
Три года тому назад мы играли в Лиге Европы. В прошлом году мы почувствовали вкус Лиги чемпионов, но были разочарованы своими выступлениями. В этом сезоне мы можем гордиться собой».
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Откуда мы? Мы из Лондона, лучшая команда на данный момент
Откуда мы? Мы из Лондона, лучшая команда на данный момент