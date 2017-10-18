Дардои: «Главная проблема игроков „Герты“ перед игрой с „Зарёй“ - длительный перелёт»

Главный тренер проигравшей в последнем матче «Шальке» «Герты» Паль Дардои поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Зарей».

«У нас нет никаких кадровых проблем. Главная проблема перед игрой с „Зарей“ — длительный перелет. Мои футболисты все готовы сыграть и показать завтра свою лучшую игру.

Мы провели подробный инструктаж на тренировке, но я не будут раскрывать его подробности. Мы знаем все слабые и сильные стороны „Зари“. Уверен, матч будет очень сложным, но мы постараемся победить».

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