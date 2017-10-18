Стойлов: «„Астана“ 3 года играет в Европе, но это не значит, что мы уже на уровне „Реала“»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился ожиданиями от предстоящего поединка 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива:

«Нас ожидает сложная игра. Участие в группе Лиги Европы - это хорошее достижение. „Маккаби“ - сильный соперник, но мы играем дома и должны будем сделать все, чтобы взять очки на своем поле. Надеюсь на хороший результат. В последние годы „Маккаби“ сильно прибавил в игре.

Можно ли сказать, что предстоящие игры будут определяющими с точки зрения борьбы за выход из группы? Думаю, да. Эти игры покажут, каковы наши возможности. „Астане“ не нужно думать о плохом результате, нужно думать о победе. Мы должны сыграть с максимальной самоотдачей, чтобы порадовать болельщиков. Если мы выйдем из группы - это будет немного больше, чем мы можем.

Считаю ли, что „Астана“ - фаворит в предстоящей встрече? „Астана“ не может чувствовать себя фаворитом в матчах с европейскими клубами. Нельзя переоценивать свои возможности. Если мы три года играем в Европе, это не говорит о том, что мы уже на уровне „Реала“ из Мадрида. Посмотрите на котировки букмекеров — и сможете сделать вывод. Я всегда говорю, что в футболе далеко не всегда побеждают фавориты. Если мы хотим быть фаворитом в таких играх, то нужны серьезные финансовые вложения».

На данный момент «Астана» с 1 баллом в активе занимает 4-е место в группе А.

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