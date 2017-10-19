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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
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На матче «Зенит» - «Русенборг» ожидается 51 тыс. зрителей

сегодня, 12:13
ЗенитЗенит-:-РусенборгРусенборг20:00 Не начался

Пресс-служба «Зенита» заявила, что на матче с «Русенборгом» ожидается около 51 тыс. зрителей. 

«На матче ожидается до 51 тысячи зрителей, гостей поддержат 40 болельщиков.

Сине-бело-голубые обращают внимание, что крыша стадиона „Санкт-Петербург“ будет закрыта. Во время проведения матча будет использована автоматическая система определения голов», - говорится в сообщении. 

Напомним, что футбольный эксперт Александр Бубнов сегодня оценил шансы на победу «Зенита». 

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Все комментарии
AntiherQ1488 ответил pereletnii
сегодня в 13:25
pereletnii:
Ты баклан?
Не, ты ж за зенит, баклан - ты)
pereletnii ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:22
AntiherQ1488:
Ну тык, у нас и рейтинг у путина 86%. Нагонят бюджетников, раздадут билеты, и все, можно отчитываться о посещаемости. Потемкинские деревни.
Ты баклан?
pereletnii ответил LOpp
сегодня в 13:22
LOpp:
вчера в Перекрестке акцию видел: "Купи 5 рулонов туалетной бумаги и получи бесплатно билет на матч Зенит-Русенборг"
Бумага это ладно,вот при покупке мешка комбикорма предлагают экскурсию в тарасовку
AntiherQ1488
сегодня в 13:20
Ну тык, у нас и рейтинг у путина 86%. Нагонят бюджетников, раздадут билеты, и все, можно отчитываться о посещаемости. Потемкинские деревни.
pereletnii ответил vka1970
сегодня в 13:20
vka1970:
Опять бакланов сгонять будут.
Ты баклан?
pereletnii
сегодня в 13:19
Епту..спартачи так окрылились после севильи что в нагляк весь соккер угадили и вка шатается от ветки к ветке ужос.
RDeanW ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:11
Jeck Denielse:
)))))
последние игры в москве:

Спартак 2:1 Зенит
Спартак 2:2 Зенит
Спартак 1:1 Зенит
Спартак 4:2 Зенит

я б задумался... вы даже аленичевский, карпиновский и якиновский спартак не одолели)
Palex ответил mat73
сегодня в 13:10
mat73:
А в реале, реальных болельщиков (а не из-под палки по принуждаловке) сколько будет?
Приезжай и посчитай.
Jeck Denielse ответил RDeanW
сегодня в 13:05
RDeanW:
а че там 26-го? очередной визит питера на открывашку и очередное путешествие домой без победы?)
)))))
RDeanW ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:02
Jeck Denielse:
Все пять ?? Чё то рано тебя прорвало.....до 26-го ноября ещё долго.....
а че там 26-го? очередной визит питера на открывашку и очередное путешествие домой без победы?)
ПерекатиПоле
сегодня в 13:02
У спартачей ожидаемо бомбит.
Зенит что на Арсенал Т. , что на Русенборг 50 тысяч собирает, при вместимости в 55.
Болелы спартака радуются, когда их больше 25 тысяч собирается на открывашке которая 45 вмещает.
RDeanW ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:01
Jeck Denielse:
Все пять ?? Чё то рано тебя прорвало.....до 26-го ноября ещё долго.....
ну билеты же не сегодня продавать начали) со временем израсходовались)
Jeck Denielse ответил RDeanW
сегодня в 13:00
RDeanW:
купил, и в первую очередь в туалете использовал билет, а потом уже рулоны)
Все пять ??

Чё то рано тебя прорвало.....до 26-го ноября ещё долго.....
RDeanW ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:56
Jeck Denielse:
Купил ??
купил, и в первую очередь в туалете использовал билет, а потом уже рулоны)
Miaf ответил andreika20133
сегодня в 12:56
andreika20133:
Видимо это я на себя пожаловался??
Есть у меня такое подозрение, от болельщиков Зенита всякого можно ожидать.
andreika20133 ответил Miaf
сегодня в 12:55
Miaf:
Висят , потому что по делу все ,а у тебя чушь какая то не связанная с футболом и заметь не я жаловался, не в привычке. (и Висят через и пишется)
Видимо это я на себя пожаловался??
Miaf ответил andreika20133
сегодня в 12:54
andreika20133:
Заметь твои коменты весят . Их не убирают. А знаешь по чему. Я считаю ниже своего достоинства жаловаться. Унижает это меня.
Висят , потому что по делу все ,а у тебя чушь какая то не связанная с футболом и заметь не я жаловался, не в привычке. (и Висят через и пишется)
andreika20133 ответил Miaf
сегодня в 12:52
Miaf:
За информацией по получению билетов в Лазурный Цирк обращайся напрямую в кассы, а не к болельщику другой команды, или поймай ближайшего баклана, может у него на лапе билеты найдешь.
Заметь твои коменты весят . Их не убирают. А знаешь по чему. Я считаю ниже своего достоинства жаловаться. Унижает это меня.
Одно слово румын
сегодня в 12:50
Походу либо тёплый секонд-хэнд к зиме либо корм бесплатный раздавать будут
Jeck Denielse ответил LOpp
сегодня в 12:49
LOpp:
вчера в Перекрестке акцию видел: "Купи 5 рулонов туалетной бумаги и получи бесплатно билет на матч Зенит-Русенборг"
Купил ??
andreika20133 ответил Miaf
сегодня в 12:48
Miaf:
За информацией по получению билетов в Лазурный Цирк обращайся напрямую в кассы, а не к болельщику другой команды, или поймай ближайшего баклана, может у него на лапе билеты найдешь.
    КЭТиК
    сегодня в 12:46
    Великий Русенборг приезжает, это не какой-то там Арсенал!
    Miaf ответил andreika20133
    сегодня в 12:43
    andreika20133:
    Да нет Уважаемый ПОКА Человек. Ты ответь за сказаное. Сылочки кинь . Нам ведь в Питере тоже хочется Посмеяться .Ониже у тебя есть ???Не убегай от ответа с помощью заигрывания.
      andreika20133 ответил Miaf
      сегодня в 12:40
      Miaf:
      ДА я наоборот за зенит болеть буду, даже 500 рублей поставил на победу Сине-бело-лазурных
        Московские бабушки
        сегодня в 12:36
        жаль что мы уже пенсию в 7000 руб всю потратили, а то бы тоже сходили на матч посмотреть на Паредасов.
        Miaf ответил andreika20133
        сегодня в 12:35
        andreika20133:
        Ну дак ответь за высказывание своё представь доказательства. Ты же реально уважаемый человек и не можешь просто так бездоказательно УНИЖАТЬ ДРУГОЙ клуб.?????? ПРАВИЛЬНО ИЛИ Я НЕ ПРАВ ????
        ДА я наоборот за зенит болеть буду, даже 500 рублей поставил на победу Сине-бело-лазурных
        vka1970 ответил Miaf
        сегодня в 12:35
        Miaf:
        Бакланам тоже билеты к лапам привязали, чтобы побольше болельщиков было.
        Не, они будут заняты кровельными работами.
        Станут крышу починЯть.
        andreika20133 ответил Miaf
        сегодня в 12:34
        Miaf:
        Лишь бы хоть кто то пришел будут бесплатно на вокзалах, у пешеходных переходов, рядом с теплотрассами и у метро раздавать. В общем везде , где эти болельщики собираются.
        Ну дак ответь за высказывание своё представь доказательства. Ты же реально уважаемый человек и не можешь просто так бездоказательно УНИЖАТЬ ДРУГОЙ клуб.?????? ПРАВИЛЬНО ИЛИ Я НЕ ПРАВ ????
        Miaf ответил vka1970
        сегодня в 12:34
        vka1970:
        Опять бакланов сгонять будут.
        Бакланам тоже билеты к лапам привязали, чтобы побольше болельщиков было.
        Мельгарехо
        сегодня в 12:33
        крыша стадиона „Санкт-Петербург“ будет закрыта.


        похоже эта крыша просто не открывается.
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