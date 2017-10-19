На матче «Зенит» - «Русенборг» ожидается 51 тыс. зрителей

Пресс-служба «Зенита» заявила, что на матче с «Русенборгом» ожидается около 51 тыс. зрителей.
«На матче ожидается до 51 тысячи зрителей, гостей поддержат 40 болельщиков.
Сине-бело-голубые обращают внимание, что крыша стадиона „Санкт-Петербург“ будет закрыта. Во время проведения матча будет использована автоматическая система определения голов», - говорится в сообщении.
Напомним, что футбольный эксперт Александр Бубнов сегодня оценил шансы на победу «Зенита».
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