В матче с «Шерифом» «Локомотив» поддержат 400 болельщиков

Сообщается, что матч «Шериф» - «Локомотив» посетят около 400 болельщиков московского клуба.
«На матче ожидается 400 болельщиков „Локомотива“, при этом был заявлен гостевой сектор на 500 человек. „Локомотив“ сыграет в белой форме, она была заявлена на предматчевом совещании», - рассказала пресс-служба «Локомотива».
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семен поделился ожиданиями от матча с «Шерифом».
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Болею за фк " ЛОКОМОТИВ " !!!
Болею за фк " ЛОКОМОТИВ " !!!