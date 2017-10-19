В матче с «Шерифом» «Локомотив» поддержат 400 болельщиков

Сообщается, что матч «Шериф» - «Локомотив» посетят около 400 болельщиков московского клуба.



«На матче ожидается 400 болельщиков „Локомотива“, при этом был заявлен гостевой сектор на 500 человек. „Локомотив“ сыграет в белой форме, она была заявлена на предматчевом совещании», - рассказала пресс-служба «Локомотива».



Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семен поделился ожиданиями от матча с «Шерифом».

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