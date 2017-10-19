Бубнов: «Ставлю на „Зенит“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями накануне матча «Зенит» - «Русенборг».

«Зенит» сейчас тоже является лидером своей группы. Особенно после поражения домашнего от «Арсенала», им нужно вообще реабилитироваться и «Русенборг» обыгрывать дома для того, чтобы проблем в группе не было.

Изначально «Зенит» считался фаворитом, правда «Русенборг» последнюю игру выиграл в группе. Тем не менее у себя дома «Зенит» должен разбираться с «Русенборгом» и играть, что называется, с запасом. Никакой недооценки уже не будет, и я думаю Манчини выставит оптимальный на сегодняшний день состав. Все, наверное, легионеры будут играть. Поэтому ставлю на «Зенит».



Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Русенборг» уже определились с комплектами форм.

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