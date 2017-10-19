Бубнов: «Ставлю на „Зенит“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Чехия. Высшая лига
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
  • Главные новости
  • Все новости
10:22
Анчелотти может возглавить сборную Хорватии на время чемпионата мира8
09:29
А. Ерёменко: «У Романа есть цель – вернуться в футбол. Он вернётся очень сильным»28
08:53
Ловчев: «После поражения от „Арсенала“ игроки „Зенита“ выскочат на поле обожжёнными»34
23:40
МЮ на выезде добыл победу над «Бенфикой»41
23:37
«Челси» и «Рома» забили друг другу по три мяча91
11:44
«Челси» хочет заполучить 16-летнего игрока «Дженоа»0
11:26
Созин: «Закройте ЦСКА и разойдитесь»10
11:20
Ерохин: «Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег»3
11:17
Видаль может продолжить карьеру в «Интере»2
11:11
Беллами о футболе Моуриньо: «У МЮ есть своя философия, стиль игры, которые важнее титулов»1
10:57
Бывший спонсор ЦСКА пытается отсудить у «армейцев» 1.17 млн евро11
10:54
В матче с «Шерифом» «Локомотив» поддержат 400 болельщиков2
10:49
Грушевский: «Игра ЦСКА в атаке оставила ощущение звенящей пустоты»8
10:43
Милик: «Восстановление идет хорошо»1
10:39
«Зенит» сыграет с «Русенборгом» в лазурной форме17
10:34
Голкипер «Вест Хэма» Адриан: «Я не получаю тех шансов, которые заслуживаю»2
10:34
Рамирес близок к переходу в «Интер»0
10:23
Джеррард: «„Манчестер Сити“ выиграет Лигу чемпионов»9
10:10
Рой Кин: «МЮ на руку то, что всё внимание сейчас уделяется „Ман Сити“»4
10:10
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» следят за нападающим ПСВ1
10:00
Балотелли порадовался автоголу защитника «Ювентуса» Сандро5
09:48
Фонтанельо: «„Астана“ и „Кайрат“ уверенно могли бы выступать в российской Премьер-Лиге»9
09:40
Шунин: «Ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную»15
09:20
Ф. Невилл: «Через 2-3 года Моуриньо может покинуть МЮ и возглавить ПСЖ»4
09:06
Венгер: «Дебюши выйдет в стартовом составе „Арсенала“ в матче с „Црвеной Звездой“»3

Бубнов: «Ставлю на „Зенит“»

сегодня, 11:03
ЗенитЗенит-:-РусенборгРусенборг20:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями накануне матча «Зенит» - «Русенборг». 

«Зенит» сейчас тоже является лидером своей группы. Особенно после поражения домашнего от «Арсенала», им нужно вообще реабилитироваться и «Русенборг» обыгрывать дома для того, чтобы проблем в группе не было.

Изначально «Зенит» считался фаворитом, правда «Русенборг» последнюю игру выиграл в группе. Тем не менее у себя дома «Зенит» должен разбираться с «Русенборгом» и играть, что называется, с запасом. Никакой недооценки уже не будет, и я думаю Манчини выставит оптимальный на сегодняшний день состав. Все, наверное, легионеры будут играть. Поэтому ставлю на «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Русенборг» уже определились с комплектами форм

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Гоша Великолепный ответил spartach n1
сегодня в 11:48
spartach n1:
После такого матча с Базелем чего можно ждать от коней ?
О мёртвых либо хорошо, либо ничего.
spartach n1
сегодня в 11:42
После такого матча с Базелем чего можно ждать от коней ?
Остапчук 67
сегодня в 11:41
Прогнозы Бубнова сбываются все реже, а он их все делает и делает.
Желаю "Зениту" победить "Русенборг" и принести ожидаемые очки в ТК УЕФА!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:40
ВЧЕРА НИГМАТУЛЯ НА ЦСКА СТАВИЛ,
ТОЛЬКО ВОТ ЧТО ОН СТАВИЛ - ЗАГАДКА.
НАВЕРНОЕ СВОЁ НИКЧЁМНОЕ СЛОВО, ТАК ЖЕ КАК И САНЯ БУБНОВ...
НЕТ БЫ ЗАПИЛИЛИ ПО МИЛЛИОНЧИКУ И СКИНУЛИ ФОТКУ МОЛ СТАВЛЮ ЛЯМ НА ТОГО-ТО.
А ТАК НЕ ИНТЕРЕСНО КАК-ТО...
vka1970
сегодня в 11:40
Ну если выставят весь аргентинский состав, тогда у Русенборга шансов нет.
Здесь с Бубновым я полностью согласен.
Saang ответил moskwa 09
сегодня в 11:39
moskwa 09:
лучше подумайте сколько вам в испании и в англии отгрузят,а потом думайте а втором круге
Ну даже если нам отгрузят это случится не раньше чем вы проиграете сегодня)

Вот из-за таких людей и не хочется болеть за Зенит из солидарности.
moskwa 09 ответил Saang
сегодня в 11:32
Saang:
Посмотрим сколько и кто отвесит на Открытии во втором круге РФПЛ)))
лучше подумайте сколько вам в испании и в англии отгрузят,а потом думайте а втором круге
verek
сегодня в 11:29
Щас зенит как выпустит супер рюсский состав, да как влетит русенчетотам..
RDeanW ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 11:28
Scuderia Ferrari:
С Севильей львы толстые, а с Реалом/Барселоной - посмотрим (если в плейофф выйдете, конечно).
с тем же реалом уже 2 года весь мир - ...
ну ты выдал))
Полевой Командир
сегодня в 11:27
обычно ставки Бубнова играют с точностью до наоборот....... поставить на викингов, что ли?.......
RDeanW ответил andreika20133
сегодня в 11:27
andreika20133:
Я к стати поздравляю тебя и 23 тысячи болельщиков по всей стране(Я сделал примерную отценку немного скалькулировал и получилась вот такая цифра она примерна равна по вранью ) Я реально не ожидал и реально вы молодцы . Пять отвесить Севилии это в исстории. Но обычно это мы вам отвешиваем по ПЯТЬ.(Статистику поищи сам. Она через чур часта).
    Гоша Великолепный
    сегодня в 11:25
    Сегодня по составу и посмотрим,прислушиваются они к плешивому или ложили на его критику.В любом случае,с детства за Русенборг!
    sir_Alex
    сегодня в 11:24
    Квартиру?
    VIC2
    сегодня в 11:24
    Ну, всё "Зениту" кранты!!!
    Scuderia Ferrari ответил RDeanW
    сегодня в 11:21
    С Севильей львы толстые, а с Реалом/Барселоной - посмотрим (если в плейофф выйдете, конечно).
    Overbeer
    сегодня в 11:20
    призрак ничьи завеял на Крестовском((
    andreika20133 ответил Saang
    сегодня в 11:20
    Saang:
    Посмотрим сколько и кто отвесит на Открытии во втором круге РФПЛ)))
    Посмотрим . Мы например обязательную программу уже исполнили . Дело за вами. Ждём давно с Петровского (5-0. 5.-2. 5-1. )
    Saang ответил andreika20133
    сегодня в 11:17
    andreika20133:
    Я к стати поздравляю тебя и 23 тысячи болельщиков по всей стране(Я сделал примерную отценку немного скалькулировал и получилась вот такая цифра она примерна равна по вранью ) Я реально не ожидал и реально вы молодцы . Пять отвесить Севилии это в исстории. Но обычно это мы вам отвешиваем по ПЯТЬ.(Статистику поищи сам. Она через чур часта).
    Посмотрим сколько и кто отвесит на Открытии во втором круге РФПЛ)))
    Miaf
    сегодня в 11:16
    я сейчас пойду тоже 500 рублей поставлю на бомжей, может бубнова встречу.
    andreika20133 ответил MALOVAR
    сегодня в 11:15
    MALOVAR:
    Хоть я и не люблю Зенит так как его любят пятьдесят тысяч болельщиков по стране ,но все же желаю удачи ,нам нужны очки ,да и справедливости ради,это же не Тульский Арсенал а какой-то там Русенборг,обязаны обыгрывать в один мяч
    Я к стати поздравляю тебя и 23 тысячи болельщиков по всей стране(Я сделал примерную отценку немного скалькулировал и получилась вот такая цифра она примерна равна по вранью ) Я реально не ожидал и реально вы молодцы . Пять отвесить Севилии это в исстории. Но обычно это мы вам отвешиваем по ПЯТЬ.(Статистику поищи сам. Она через чур часта).
    Saang
    сегодня в 11:11
    Сначала он ставил на Севилью... Потом на ЦСКА... Зенит, берегись!))))
    старина
    сегодня в 11:10
    Русенборг не Арсенал)
    RDeanW
    сегодня в 11:07
    да ясное дело. с русенборгом львы толстые, а с андерлехтом... ))
    до плейофф можно и на зенит ставить, главное потом не ошибиться и не применить ту же стратегию)
    MALOVAR
    сегодня в 11:07
    Хоть я и не люблю Зенит так как его любят пятьдесят тысяч болельщиков по стране ,но все же желаю удачи ,нам нужны очки ,да и справедливости ради,это же не Тульский Арсенал а какой-то там Русенборг,обязаны обыгрывать в один мяч
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100